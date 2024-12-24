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OPINION

Я дуже втомився

Юрій Гудименко
24 грудня, 2024 вiвторок
18:18
Погляд

Я особисто готовий заходити у склад незалежної Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Це виборна неоплачувана посада у громадській раді – фактично органі, через який суспільство може контролювати рішення Міноборони й впливати на нього

Зміст

Я втомився відповідати своїм побратимам на "у нас немає снарядів/мавіків/мінометних мін/капсуль-детонаторів, зроби щось". 

Я втомився від того, що проєкти, які на 100% світлі та корисні для армії, для бійців ЗСУ, реалізуються за рік і більше (вже більше), а щоб прийняти рішення віддати 23 мільярди на своїх постачальників – Міністерству оборони вистачає одного дня.

Я втомився від того, що мої пацани працюють на фронті 24/7, і загинути можуть в будь-яку секунду, а чиновники по міністерствах працюють з 9 до 17, у пʼятницю раніше. 

Я дуже втомився від цього. І я дуже, ДУЖЕ злий. 

Так багато змін, потрібних ще до повномасштабного вторгнення, не ухвалені й не впроваджені досі. Один кабінет часто не знає, що робить інший. Звільнення одіозних персонажів відбуваються тільки після грандіозних скандалів, і то — надто часто — за схемою “на підвищення”.

Ви все знаєте. Я все знаю. 

Я готовий працювати. Підтримайте мене.

Я особисто готовий заходити у склад незалежної Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Це виборна НЕОПЛАЧУВАНА посада у громадській раді – фактично органі, через який суспільство може контролювати рішення Міноборони й впливати на нього.

Ми створили коаліцію ветеранів, волонтерів, експертів і юристів. Це міцна команда людей з різних організацій і спільнот, які обʼєднані єдиною ідеєю: відремонтувати нашу оборонку. Зробити краще. Зробити правильно.

Ваша підтримка потрібна не словами та не молитвами. Ваша підтримка буде потрібна при голосуванні на сайті Міноборони у четвер, 26 грудня, з самого ранку. 
Ми можемо зробити те, що ви хочете. У нас є знання й енергія.

Підтримайте нас. У цей четвер.

Список:

  • Гудименко Юрій — ветеран, молодший сержант ЗСУ у відставці, громадський діяч, співзасновник руху "Демократична Сокира" та голова ГО "Українське обʼєднання "Мрія".
    Бріт Ореста  — військовий волонтер з 2014 року, засновниця благодійних організацій “БОН” (Україна, США, Литва), радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у 2022-2024 рр.
    Чернов Олег — ветеран, старший сержант у відставці, журналіст, співзасновник і головний редактор видання “Форпост.Медіа”, медіаменеджер, громадський діяч.
    Ніколаєнко Тетяна — журналістка видання "Цензор.Нет", членкиня ГАР МО першого скликання, де працювала в комісії з питань комунікацій, кадрової роботи та експертних обговорень. Постійно висвітлює тему корупції.
    Соловйов Микита — громадський діяч і волонтер, економіст, автор курсів з фізики, математики та фінансового права, неодноразово брав участь у розробці законопроєктів.
    Шуба Анастасія — волонтерка, юрист, громадська активістка. Членкиня та активна учасниця РГК НАБУ двох скликань, заступниця голови ГАР МО першого скликання.
    Трегуб Олена — співзасновниця і голова організації НАКО, що бореться з корупцією у сферах нацбезпеки. Експертка з міжнародних санкцій та експортного контролю з досвідом співпраці з міжнародними донорами та інституціями (ООН, USAID, ЄБРР, Світовий банк, МВФ), членкиня ГАР МО першого скликання.
    Костецький Максим — адвокат, волонтер, юридичний радник НАКО. Тривалий час працював юристом в ОПК та у сфері антикорупційної політики, має значний досвід судового представництва та правових досліджень; голова ГО “Центр формування політики”.
    Нишпорка Олена  — бухгалтерка, підприємиця, експертка з аналізу нормативно-правових актів, які регулюють фінансову сферу на предмет наявності корупційних ризиків.
    Прудковських Віктор — працює у сфері міжнародної логістики, член РГК НАБУ чотирьох скликань. Секретар ГАР МО першого скликання.
    Микитюк Антон — юрист, громадський діяч, експерт з антикорупційних питань та діяльності ОПК. Член та заступник Голови Ради громадського контролю при НАБУ двох останніх скликань.
    Масюк Віталій — економіст, фахівець з діджиталізації та оптимізації процесів, співзасновник та директор ІТ-компанії HBG SYSTEMS. Член ГАР МО першого скликання та заступник голови РГК при НСЗУ.
    Даценко Катерина — журналістка, громадська активістка, яка працює з командою над меморіалізацією військових. З червня 2024 року — членкиня Ради громадського контролю при НАБУ.
    Біщук Віктор  — журналіст, теле- і радіоведучий, ветеран російсько-української війни.
    Штанков Микита  — ветеран, громадський активіст з досвідом в антикорупційній та правозахисній діяльності, підприємець. З лютого 2024 року – член РГК НАБУ двох скликань та Конкурсної комісії №1 Бюро.

Потанцюємо. Голосування у четвер.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Міністерство оборони
корупція в Україні
Війна з Росією
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