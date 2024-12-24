В Україні посилили заходи безпеки на різдвяно-новорічні свята

Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський, передає Укрінформ.

"Попри те, що велика кількість поліціянтів зараз виконує завдання на фронті нашої держави, у Нацполіції достатньо сил, щоб забезпечити правопорядок як у період різдвяних свят, так і на Новий рік", - йдеться у повідомленні.

Основні зусилля поліції у період свят спрямують на посилення правопорядку поблизу культових споруд. Українців також закликають берегти себе, не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися комендантської години тощо.

"Усі інші місця, де можуть бути скупчення громадян, також будуть під посиленим патрулюванням. Автошляхи нашої держави також будуть під посиленим патрулюванням. Будуть працювати у цілодобовому режимі наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби, які готові у максимально короткі строки реагувати на будь-які повідомлення, які будуть реєструватися нашими черговими частинами", - запевнив Анатолій Серединський.

Рішень про зміну часового проміжку чи скасування комендантської години у новорічну ніч в Україні не планується. Поліція реагуватиме на повідомлення про роботу різних розважальних закладів і на громадян, які перебуватимуть у період комендантської години на вулицях.

Представник Нацполіції також нагадав, що в Україні існує заборона про застосування піротехнічних засобів.