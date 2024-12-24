"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ
Київське "Динамо" мало можливість оформити трансфер форварда з Аргентини
Про це повідомляє "Динамоманія".
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський мав можливість посилити атакувальну лінію аргентинським форвардом, що виступає в одному з клубів Східної Європи.
За інформацією джерела, серед можливих причин, чому Шовковський не оцінив кандидатуру - низька результативність та потенційна неадаптованість до тактичних побудов киян.
Прізвище аргентинця не розголошується. Водночас відомо, що йому вже 28 років.
- У вівторок, 10 грудня, стало відомо про масштабні зміни в управлінській структурі київського "Динамо".
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