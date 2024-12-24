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Головна Футбол "Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ

"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ

Влад Дідусь
24 грудня, 2024 вiвторок
18:41
Футбол Олександр Шовковський, Динамо

Київське "Динамо" мало можливість оформити трансфер форварда з Аргентини

Зміст

Про це повідомляє "Динамоманія".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський мав можливість посилити атакувальну лінію аргентинським форвардом, що виступає в одному з клубів Східної Європи.

За інформацією джерела, серед можливих причин, чому Шовковський не оцінив кандидатуру - низька результативність та потенційна неадаптованість до тактичних побудов киян.

Прізвище аргентинця не розголошується. Водночас відомо, що йому вже 28 років.

  • У вівторок, 10 грудня, стало відомо про масштабні зміни в управлінській структурі київського "Динамо".
Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
УПЛ
Чемпіонат України
Футбольні трансфери
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