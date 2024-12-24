"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ

Про це повідомляє "Динамоманія".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський мав можливість посилити атакувальну лінію аргентинським форвардом, що виступає в одному з клубів Східної Європи.

За інформацією джерела, серед можливих причин, чому Шовковський не оцінив кандидатуру - низька результативність та потенційна неадаптованість до тактичних побудов киян.

Прізвище аргентинця не розголошується. Водночас відомо, що йому вже 28 років.