"Динамо" оголосило про масштабні зміни в клубі та призначило нового гендиректора
У вівторок, 10 грудня, стало відомо про масштабні зміни в управлінській структурі київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Масштабні зміни в управлінській структурі клубу, спрямовані на впровадження сучасних європейських підходів до корпоративного управління. Завдяки цьому, клуб планує забезпечити стабільний розвиток та підвищити ефективність своєї діяльності як на національній, так і на міжнародній арені", - йдеться у заяві киян.
Президентом клубу залишився Ігор Суркіс. Замість Реваза Чохонелідзе новим генеральним директором призначено Дмитра Бріфа. Функціонер розпочинав свою кар’єру як юрист клубу, а з 2023 року був віцепрезидентом "Динамо".
Максим Радуцький став відповідальним за загальні питання діяльності клубу, зокрема - комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрішню діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу.
Сергій Мохник відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з УАФ та УПЛ. Анатолій Волк відповідатиме за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами, Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, а головного лікаря Андрія Шморгуна призначено на посаду директора медичного департаменту.
- Після 16-х матчів "Динамо" з відривом у 3 бали займає першу позицію у турнірній таблиці УПЛ. У Лізі Європи команда без набраних очок йде останньою.
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