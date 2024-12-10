"Динамо" оголосило про масштабні зміни в клубі та призначило нового гендиректора

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Масштабні зміни в управлінській структурі клубу, спрямовані на впровадження сучасних європейських підходів до корпоративного управління. Завдяки цьому, клуб планує забезпечити стабільний розвиток та підвищити ефективність своєї діяльності як на національній, так і на міжнародній арені", - йдеться у заяві киян.

Президентом клубу залишився Ігор Суркіс. Замість Реваза Чохонелідзе новим генеральним директором призначено Дмитра Бріфа. Функціонер розпочинав свою кар’єру як юрист клубу, а з 2023 року був віцепрезидентом "Динамо".

Максим Радуцький став відповідальним за загальні питання діяльності клубу, зокрема - комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрішню діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу.

Сергій Мохник відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з УАФ та УПЛ. Анатолій Волк відповідатиме за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами, Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, а головного лікаря Андрія Шморгуна призначено на посаду директора медичного департаменту.