Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію

Про це повідомляє Football.London.

За словами Енцо Марески, "Челсі" підтримує Михайла Мудрика і нормально ставиться до поїздки українця на бій Олександра Усика.

"Зараз добре, що він може трохи відключитись від ситуації. Як він справляється? Ми намагаємось підтримати його. Зараз ми просто чекаємо, – сказав головний тренер "Челсі".