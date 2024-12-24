Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска оцінив поїздку Михайла Мудрика на боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє Football.London.
За словами Енцо Марески, "Челсі" підтримує Михайла Мудрика і нормально ставиться до поїздки українця на бій Олександра Усика.
"Зараз добре, що він може трохи відключитись від ситуації. Як він справляється? Ми намагаємось підтримати його. Зараз ми просто чекаємо, – сказав головний тренер "Челсі".
- 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
- Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
- Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.
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