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Головна Футбол Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію

Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію

Влад Дідусь
24 грудня, 2024 вiвторок
18:24
Футбол Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ

Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска оцінив поїздку Михайла Мудрика на боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі

Зміст

Про це повідомляє Football.London.

За словами Енцо Марески, "Челсі" підтримує Михайла Мудрика і нормально ставиться до поїздки українця на бій Олександра Усика.

"Зараз добре, що він може трохи відключитись від ситуації. Як він справляється? Ми намагаємось підтримати його. Зараз ми просто чекаємо, – сказав головний тренер "Челсі".

  • 17 грудня стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
  • Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
  • Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.
Теги:
Новини
Спорт
Бокс
Челсі
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Михайло Мудрик
Прем'єр-ліга Англії
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