РФ запустила ударні БПЛА: ситуація на вечір 24 грудня

Про це інформують Повітряні сили України.

Вдень ПС попереджали про загрозу застосування росіянами БПЛА Миколаївську, Сумську, Чернігівську, Полтавську й Харківську області. Були пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину.

О 15:36 зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння для регіонів, де була тривога. Потім ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

О 16:27 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному й південному напрямках. Фіксувалися пуски росіян керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину, Херсонщину й Запоріжжя. Також були загрози застосування ворожих дронів для Кіровоградської, Чернігівської, Донецької, Київської, Вінницької областей.

Був зафіксований рух російських БПЛА у напрямку Кривого Рогу, Черкас, Нікополя на Дніпропетровщині й Сум.

Рух дронів станом на 18:32:

нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини;

ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини; БПЛА на Сумщині, курс - північно-західний;

БПЛА на Сумщині, курс - північно-західний; БПЛА на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;

БПЛА на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний; БПЛА на сході Харківщини, курс - південно-східний;

БПЛА на сході Харківщини, курс - південно-східний; БПЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;

БПЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний; БПЛА на Черкащині, курс - західний;

БПЛА на Черкащині, курс - західний; БПЛА в центрі Київщини, курс - західний.

О 18:38 на територію Харківщини заходили нові дрони окупантів з ТОТ Луганської області.

Згодом Житомирщину попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА.

Рух дронів станом на 19:00:

нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини, курс - західний;

ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини, курс - західний; БПЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БПЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний; БПЛА на Кіровоградщині, курс - південний/південно-східний;

БПЛА на Кіровоградщині, курс - південний/південно-східний; БПЛА на півдні Київщини, курс - західний;

БПЛА на півдні Київщини, курс - західний; БПЛА на сході Житомирщини, курс - західний;

БПЛА на сході Житомирщини, курс - західний; БПЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

О 19:44 ПС повідомили про рух безпілотників у напрямку Полтави зі сходу. Водночас нові ударні дрони заходили на Харківщину з ТОТ Луганщини, курс - західний.