РФ запустила ударні БПЛА: ситуація на вечір 24 грудня
Російська армія упродовж дня 24 грудня запускає ударні дрони, через що фіксувалися загрози для низки областей. Ворог атакував ракетою Кривий Ріг
Про це інформують Повітряні сили України.
Вдень ПС попереджали про загрозу застосування росіянами БПЛА Миколаївську, Сумську, Чернігівську, Полтавську й Харківську області. Були пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину.
О 15:36 зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння для регіонів, де була тривога. Потім ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.
О 16:27 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному й південному напрямках. Фіксувалися пуски росіян керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину, Херсонщину й Запоріжжя. Також були загрози застосування ворожих дронів для Кіровоградської, Чернігівської, Донецької, Київської, Вінницької областей.
Був зафіксований рух російських БПЛА у напрямку Кривого Рогу, Черкас, Нікополя на Дніпропетровщині й Сум.
Рух дронів станом на 18:32:
- нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини;
- БПЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
- БПЛА на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;
- БПЛА на сході Харківщини, курс - південно-східний;
- БПЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;
- БПЛА на Черкащині, курс - західний;
- БПЛА в центрі Київщини, курс - західний.
О 18:38 на територію Харківщини заходили нові дрони окупантів з ТОТ Луганської області.
Згодом Житомирщину попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА.
Рух дронів станом на 19:00:
- нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини, курс - західний;
- БПЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БПЛА на Кіровоградщині, курс - південний/південно-східний;
- БПЛА на півдні Київщини, курс - західний;
- БПЛА на сході Житомирщини, курс - західний;
- БПЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
О 19:44 ПС повідомили про рух безпілотників у напрямку Полтави зі сходу. Водночас нові ударні дрони заходили на Харківщину з ТОТ Луганщини, курс - західний.
- Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, атакувала ракетою Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Постраждали 13 людей, один чоловік загинув.
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