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РФ запустила ударні БПЛА: ситуація на вечір 24 грудня

Дар'я Куркіна
24 грудня, 2024 вiвторок
20:31
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська армія упродовж дня 24 грудня запускає ударні дрони, через що фіксувалися загрози для низки областей. Ворог атакував ракетою Кривий Ріг

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Про це інформують Повітряні сили України.

Вдень ПС попереджали про загрозу застосування росіянами БПЛА Миколаївську, Сумську, Чернігівську, Полтавську й Харківську області. Були пуски керованих авіаційних бомб на Донеччину.

О 15:36 зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння для регіонів, де була тривога. Потім ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

О 16:27 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному й південному напрямках. Фіксувалися пуски росіян керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину, Херсонщину й Запоріжжя. Також були загрози застосування ворожих дронів для Кіровоградської, Чернігівської, Донецької, Київської, Вінницької областей.

Був зафіксований рух російських БПЛА у напрямку Кривого Рогу, Черкас, Нікополя на Дніпропетровщині й Сум.

Рух дронів станом на 18:32:

  • нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини;
  •  БПЛА на Сумщині, курс - північно-західний;
  •  БПЛА на південному сході Полтавщині, курс - південний/південно-східний;
  •  БПЛА на сході Харківщини, курс - південно-східний;
  •  БПЛА на Кіровоградщині, курс - північний/північно-західний;
  •  БПЛА на Черкащині, курс - західний;
  •  БПЛА в центрі Київщини, курс - західний.

О 18:38 на територію Харківщини заходили нові дрони окупантів з ТОТ Луганської області. 

Згодом Житомирщину попередили про загрозу застосування ворожих ударних БПЛА.

Рух дронів станом на 19:00:

  • нові ворожі ударні БПЛА заходять в повітряний простір Сумської області з Білгородщини, курс - західний;
  •  БПЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  •  БПЛА на Кіровоградщині, курс - південний/південно-східний;
  •  БПЛА на півдні Київщини, курс - західний;
  •  БПЛА на сході Житомирщини, курс - західний;
  • БПЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.

О 19:44 ПС повідомили про рух безпілотників у напрямку Полтави зі сходу. Водночас нові ударні дрони заходили на Харківщину з ТОТ Луганщини, курс - західний.

  • Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, атакувала ракетою Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Постраждали 13 людей, один чоловік загинув.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
безпілотник
ракетний удар
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2024, вiвторок
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