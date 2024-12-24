Підвищення може бути на копійки, навіть не на гривню: енергетичний експерт про тарифи на газ для споживачів
Андрій Мизовець, президент Асоціації "Газові трейдери України", вважає, що тариф на газ для споживачів може збільшитися на деякий відсоток у зв'язку з припиненням транзиту газу, тому потрібно буде компенсувати витрати оператора газотранспортної системи
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Наразі я не бачу підстав для підвищення тарифів на газ в якихось критичних межах. Звичайно, коли газотранспортна система розрахована на перекачування понад 2 млрд куб м на рік, а буде перекачувати близько 20 млрд куб м, то звісно витрати на кожну одиницю обсягу газу будуть більші", - зауважив президент Асоціації "Газові трейдери України".
За його словами, оптимізація нашої газотранспортної системи продовжується вже не перший рік, починаючи з того моменту, коли Україна перестала закуповувати російський ресурс.
"На мою думку, підстав для кратного підвищення тарифів на транспортування немає. Можливо допустити те, що у зв'язку з припиненням транзиту газу, потрібно буде компенсувати витрати нашого оператора газотранспортної системи, але це не буде підняття тарифу в рази, можливо, на деякі відсотки. Це підвищить тариф газу для населення на копійки, навіть не на гривню. При нормальному господарчому підході з урахуванням всіх моментів таке підняття не повинно дуже вплинути на ціну газу для споживачів", - резюмував Андрій Мизовець.
- 21 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
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