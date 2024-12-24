Створення зернових хабів і гуманітарне розмінування: Зеленський провів розмову з президентом Анголи Лоренсу
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, провів розмову з очільником Анголи Жуау Лоренсу: вони обговорили розвиток двосторонніх відносин
Про це він написав у telegram.
Вказано, що під час розмови Зеленський подякував Лоренсу за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очільник України наголосив, що єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру.
"Ми зацікавлені в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами: продовольча безпека, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів та гуманітарне розмінування. Готуємо призначення посла України в Анголі", - йдеться у повідомленні.
Зеленський додав, що буде радий зустріти колегу з Анголи в Україні. Лоуренсу, за його словами, прийняв запрошення, тож команди працюватимуть над можливістю такого візиту.
- Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Анголи Тете Антоніу. Вони обговорили шляхи взаємовигідного розширення співпраці.
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