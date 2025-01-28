Посли G7 закликали врегулювати ситуацію навколо Агенції оборонних закупівель якнайшвидше

Про це йдеться у їхній заяві у соцмережі Х.

"Посли G7A рекомендують якнайшвидше вирішити ситуацію в Агенції оборонних закупівель та зосередитися на продовженні оборонних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Посли наголосили, що для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів важливо дотримуватися принципів належного врядування та рекомендацій НАТО.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

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Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель.