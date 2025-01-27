Це патова ситуація, яка свідчить про неефективність системи управління: Згурець про скандал довкола Міноборони та АОЗ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Головне в цій історії - як в країні на третій рік війни налагоджена система забезпечення військ найбільш необхідним, зброєю та боєприпасами. Потребу забезпечити війська зброю має вирішувати Міністерство оборони. Генштаб формує потреби, а Міноборони їх забезпечує. У розпорядженні міністра оборони – Державний оператор тилу (ДОТ), який забезпечує пальним та харчами, та Агенція оборонних закупівель (АОЗ), що забезпечує боєприпасами та технікою. Зараз скандал розгортається навколо ефективності роботи АОЗ. Я спілкувався з Генштабом, людьми, які визначають потреби, і вони розказали, що десь 10 січня на міністра оборони був скерований лист від Генштабу", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, в цьому листі зазначалося, що АОЗ закуповує певну кількість номенклатури набагато більше, ніж було передбачено потребою, і контракти укладає на занадто тривалі терміни. Це якраз впливає на боєздатність та спроможність ЗСУ виконувати бойові завдання. Генштаб просив міністра оборони розібратися, аби якимось чином врятувати цей процес, щоб війська отримали зброю вчасно та в тих обсягах, які передбачені в планових закупівлях. Генштаб виступає головним замовником, щоб вчасно отримати зброю, але ця система не працює.

"А зараз друга складова – міністр оборони та АОЗ намагаються сформулювати якийсь формат взаємодій. І у мене таке враження, що тут "хвіст крутить собакою", бо АОЗ має всі можливості впливати на МО з погляду на те, що робиться все правильно і всі параметри дотримуються. Зараз говориться про те, що підписано контракт з директоркою АОЗ Мариною Безруковою ще на рік, і це погодила Наглядова рада. Однак це не зовсім правильно, бо йдеться, що контракт продовжено на час аудиту. Можливо, Наглядова рада за цей час увійде в розуміння, що відбувається з АОЗ. Однак де-факто Наглядова рада не має достатньої кількості знань та структури, аби "переварити" ці дані. Це вкрай складна ситуація, думаю, що Наглядова рада мала отримати попередні дані, щоб робити висновки щодо ефективності роботи керівника АОЗ", - прокоментував військовий експерт.

На його думку, зараз ситуація двовладдя, бо міністр оборони призначив на певний період керівником АОЗ Арсена Жумаділова, керівника ДОТ, а Безрукова спирається на рішення Наглядової ради, яка ухвалила рішення про проведення аудиту.

"Аудит не матиме жодного сенсу. Аудит за допомогою натівських країн – час і гроші, а з іншого боку – аудит потребує знання кожного контракту в деталях, бо за кожним контрактом стоїть своя велика історія: посередники, зв'язки й таке інше. Я невпевнений, що аудит визначить, чому ухвалювалися саме такі рішення. Тому зараз ми перебуваємо на етапі певного двовладдя і не знаємо, як воно буде розв'язане: чи Безрукова піде з посади, чи міністр оборони піде з посади, чи буде ухвалене рішення РНБО або президента розрубити цей "гордіїв вузол". Ця патова ситуація говорить про неефективність управління на третьому році війни в умовах, коли йдеться про найбільш потрібні речі - боєприпаси, техніку, оснащення наших воїнів на лінії фронту", - підкреслив Згурець.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель (АОЗ)