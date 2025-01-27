Гарантії безпеки та співпраця: Зеленський зустрівся з Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Емманюелем Макроном
Про це Зеленський написав у Telegram.
Зазначається, що під час зустрічі Зеленський і Макрон встигли обговорити подальшу підтримку України. Лідери також приділили окрему увагу безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.
"Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС. Дякую Франції за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру", - додав Зеленський.
- 27 січня Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення в'язнів одного із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркенау. Президент провів зустрічі з маршалком сейму Польщі Шимоном Головнею та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
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