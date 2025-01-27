Гарантії безпеки та співпраця: Зеленський зустрівся з Макроном

Про це Зеленський написав у Telegram.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський і Макрон встигли обговорити подальшу підтримку України. Лідери також приділили окрему увагу безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.

"Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС. Дякую Франції за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру", - додав Зеленський.