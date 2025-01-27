ІПСО під чужим прапором
Наїзди будуть не лише проти Віталія Портникова, а й проти інших експертів, чия публічна діяльність дратує Кремль
Коли хвиля солідаризації з Віталієм Портниковим пройшла, прошу звернути увагу на таке:
1. Публічні наїзди на пана Портникова будуть тривати. Бо причиною для цих та попередніх таких заходів проти нього з боку мережі ворожих агентів впливу були не його слова, а завдання дискредитувати впливово лідера громадської думки в Україні. Це, в тому числі була помста за привселюдне знищення Портниковим ФСБшної маріонетки Латиніної.
2. Такі наїзди будуть не лише проти Віталія Портникова, а й проти інших експертів, чия публічна діяльність дратує Кремль. Наприклад, паралельно з попередньою хвилею дискредитації Портникова була спроба спровокувати на публічну перепалку Валерія Пекаря. Нагадаю, що пан Пекар активно комунікує тему демонтажу російської імперії. Представник ворожої мережі, один дивакуватий "філософ", наполегливо і не раз провокував пана Валерія на публічну полеміку. Цей "філософ" відомий своїми мало не щоденними вкидами в соцмережі російських тез.
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3. Мережа ворожих агентів впливу буде пробувати дискредитувати не лише живих лідерів громадської думки, а й покійних політичних і моральних авторитетів. Вони вже це роблять.
Я переконаний, що в цьому випадку триває російська спецоперація, спрямована на дезорієнтацію і дезорганізацію українців.
Тут можна розлого поговорити й про те, як росіяни в таких заходах, користуючись нашими внутрішньополітичними суперечностями, заздрістю і тупістю, часом реалізовують свої спецоперації під чужим прапором всередині України. Інколи для атак проти одних росіяни використовують інших в темну. Але це надто довго писати, щоб вас втомлювати.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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