Підполковник ЗСУ Жорін назвав дві умови, за яких можна знижувати мобілізаційний вік в Україні

Про це він написав у Telegram.

Перше – це можливість укласти контракт на службу на визначений термін.

"Мобілізаційний вік в Україні знижувати треба, але створивши для цього відповідні умови. Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця воєнного стану", - вважає Жорін.

Друга умова – гідна оплата.



"Другий складник - грошова мотивація. Потрібні одноразові виплати при підписанні контракту для молоді. Разом зі зрозумілою перспективою по строках служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку", - написав військовий.