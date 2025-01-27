Підполковник ЗСУ Жорін назвав дві умови, за яких можна знижувати мобілізаційний вік в Україні
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловив думку, що в Україні можна знизити мобілізаційний вік, але за певних умов
Про це він написав у Telegram.
Перше – це можливість укласти контракт на службу на визначений термін.
"Мобілізаційний вік в Україні знижувати треба, але створивши для цього відповідні умови. Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця воєнного стану", - вважає Жорін.
Друга умова – гідна оплата.
"Другий складник - грошова мотивація. Потрібні одноразові виплати при підписанні контракту для молоді. Разом зі зрозумілою перспективою по строках служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку", - написав військовий.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
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