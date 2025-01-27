Іран придбав партію російських винищувачів Су-35
Високопоставлений командувач Корпусом вартових ісламської революції Алі Шадмані заявив, що Іран закупив партію винищувачів Су-35 російського виробництва
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо ворог діятиме нерозумно, він відчує гіркий смак від удару нашими ракетами, і жоден з його інтересів на окупованих територіях не залишиться в безпеці", - сказав Шадмані.
Водночас він не уточнив кількість закуплених винищувачів та те, чи отримав їх вже Іран.
Заступник координатора Центрального штабу "Хатам-оль-Анбія" Алі Шадмані наголосив, що Тегеран "за необхідності" здійснює військові закупівлі для зміцнення повітряних, наземних і морських сил.
"Виробництво військової техніки також прискорилося", - додав він.
Reuters нагадує: у листопаді 2023 року в Ірані повідомляли про завершення домовленостей щодо придбання російських винищувачів. Наразі іранські військово-повітряні сили мають у своєму арсеналі кілька десятків ударних літаків, зокрема реактивні літаки РФ, а також старі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.
- Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами терміном на 20 років, який, зокрема передбачає військову співпрацю.
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