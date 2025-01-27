"Це було тупо": Зеленський заявив, що віддавати ядерну зброю потрібно було лише в обмін на членство України в НАТО

Про це він сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Україна віддавала ядерну зброю... На мою думку, не треба було, судячи з того, що на нас напали", - заявив президент.

За його словами, США та Росія змусили Україну позбутися ядерної зброї, і це було щонайменше безпечно міняти зброю "ні на що".

"Потрібно було міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, то й зараз це лише НАТО. У мирний час для нас це НАТО, а в часи війни – сильна армія. Якби я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника", - сказав Зеленський.

"Я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно й дуже безвідповідально - отак міняти", - додав він.

4 грудня 2024 року очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни.

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