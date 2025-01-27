Є велика вірогідність, що Білорусь упродовж п'яти років очолить інша людина, - політичний аналітик Тишкевич

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Наступні п'ять років будуть дуже цікавими. Це буде, по-перше, я думаю, що в цьому році спроба знайти контакти з країнами заходу, принаймні з деякими з оточення Лукашенка. І буде подальша трансформація системи державного керування Білорусі або державної влади", - сказав він.

Ігар Тишкевич вважає, що упродовж п'яти років Білорусь може очолити інша людина.

"І підготовка до транзиту, дуже велика вірогідність, що в принципі протягом цих п'яти років на чолі Білорусі, ну принаймні на посаді президента, тому що там є ще одна посада, це керівник так званих народних сходів, але на посаді президента може опинитися інша людина", - вважає політичний аналітик.