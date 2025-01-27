Є велика вірогідність, що Білорусь упродовж п'яти років очолить інша людина, - політичний аналітик Тишкевич
Політичний аналітик Ігар Тишкевич вважає, що наступні п'ять років у Білорусі після так званих президентських виборів будуть цікавими
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Наступні п'ять років будуть дуже цікавими. Це буде, по-перше, я думаю, що в цьому році спроба знайти контакти з країнами заходу, принаймні з деякими з оточення Лукашенка. І буде подальша трансформація системи державного керування Білорусі або державної влади", - сказав він.
Ігар Тишкевич вважає, що упродовж п'яти років Білорусь може очолити інша людина.
"І підготовка до транзиту, дуже велика вірогідність, що в принципі протягом цих п'яти років на чолі Білорусі, ну принаймні на посаді президента, тому що там є ще одна посада, це керівник так званих народних сходів, але на посаді президента може опинитися інша людина", - вважає політичний аналітик.
- 26 січня 2025 року в Білорусі відбулись президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що незмінно перебуває при владі з 1994 року, балотується на сьомий поспіль термін правління.
- Лідери країн Європи та світу вже висловили свою позицію стосовно легітимності цих виборів.
- Ввечері після імітації виборів державний "екзитпол" Білорусі оголосив результати опитування, згідно із яким диктатор отримав рекордні 87,6% голосів.
- 27 січня голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за диктатора Олександра Лукашенка під час імітації виборів проголосували 86,82%, або ж 5 136 293 виборці.
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