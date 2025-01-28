Армія РФ просунулась біля кількох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Станом на вечір понеділка, 27 січня, російська окупаційна армія просунулася поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій області
Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.
Йдеться про села Дачне, Андріївку, Слов'янку та Новоандріївку.
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Фото: DeepState
- 27 січня на російсько-українському фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські окупанти провели 77 штурмів.
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