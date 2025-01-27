"Спосіб тиску на Залужного": політичний аналітик Волох про арешт генералів

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Проблема в тому, що, подивіться, це ж дуже просто, для того, щоб оцінити, наскільки така справа є об'єктивною чи прийнятною, чи взагалі нормальною в наших умовах, подивіться, не так далеко знаходиться Ізраїль. Оце 7 жовтня позаминулого року, коли сталося те, що сталося - це страшна трагедія, і це страшний прокол спецслужб, зокрема військової розвідки і контррозвідки, і армії також. Там і армія теж припустилася дуже серйозних помилок. Когось судили? Ні", - зазначив він.

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Аналітик зауважив, що всі причетні взяли на себе відповідальність і, виконавши бойові завдання, пішли у відставку.

"Відповідні люди взяли на себе відповідальність, і начальник Генерального штабу, і командувач Південного округу військового, і керівник Аману, тобто військової розвідки, і керівник ШАБАК, тобто контррозвідки взяли відповідальність, деякі часи послужили, відбили, умовно кажучи, атаку, зробили те, що мали зробити, і пішли один за одним у відставку. Остання відставка буде начальника генерального штабу в березні. Сам подав і так далі. При тому, що відвоював він фантастично. Тобто все, що він зробив після того, суспільство абсолютно в захопленні від того, як він виконав свій обов'язок. Але покажіть мені, кого притягують до кримінальної відповідальності", - сказав він.

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Карл Волох висловив своє нерозуміння того, як можна намагатися притягнути до відповідальності військових за прийняті ними рішення.

"Це питання кар'єри, умовно кажучи, що, ці люди когось зрадили? Як можна писати в підозрі, як написали Галушкіну: "неправильно оцінив". Люди добрі, по-перше, ви не знаєте, чи правильно він оцінив, ви всього не можете знати, всіх обставин. Друге, ви не знаєте на підставі яких факторів, які фактори йому були на той момент відомі, коли він оцінював, і, може, в той момент це було єдиноправильне рішення. А навіть якщо воно неправильне, з якого часу це може бути злочином? Яким чином в принципі військові, які мають імунітет під час військових дій, яких можна за прийняті рішення, не за злочини, не за зраду, не за корупцію, не за насильство щодо своїх підлеглих і так далі, а за неправильно прийняте рішення як їх можна віддавати під суд. Це жах", - вважає блогер.

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На його думку це спроба тиску на колишнього головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного.

"А що робиться взагалі з тим, що їх конче треба в клітці тримати? Нічого іншого владу не влаштовує. Так, тут є мета, очевидно, скомпрометувати армію, бо вона сьогодні надто популярна, і це явно загрожує електоральним перспективам правлячої партії. Але я думаю, що це в першу чергу, все ж таки, спосіб тиску на Залужного, який сьогодні, як нам відомо, в разі, якщо він піде в президенти, а він судячи з усього піде в президенти, він виграє в одні ворота президентські вибори і парламентські також. І це, очевидно владу дуже не влаштовує, враховуючи, що після того, очевидно, з них почнуть питати за дуже багато речей, які точно схожі на злочини, на відміну від "неправильно оцінили", - додав Карл Волох.

Що передувало

Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали трьох екскомандирів ЗСУ за підозрою в недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.

Фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант Артур Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання.

Затриманим оголосили підозру в недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України). Колишньому командиру 415-го ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

21 січня у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.

Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна. Згодом повідомили, що за генерала внесли заставу.

Утім, при виході з СІЗО 22 січня генералу Галушкіну вручили нову підозру. У ДБР заявили, що Бюро разом із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали комбата. ДБР заявило, що Галушкіну оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю.

24 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бригадному генералові й колишньому командувачу ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну за новою підозрою - тримання під вартою 60 днів без права внесення застави.

