Генерали за ґратами. Чому суди над офіцерами не краще для перемоги

На словах влада розказує про потребу єдності заради перемоги, на ділі — є спокуса поквитатися з тими, кого окремі політики вважають головними політичними опонентами.

Печерський суд міста Києва давно став ключовим місцем політичних битв та баталій. Свого часу там намагався розправитись із опозицією Віктор Янукович, далі — якраз перед великим вторгненням цей самий суд планував арешт Петра Порошенка та його майна. А зараз — ЗМІ облетіли світлини, де поліцейські ведуть у кайданках трьох бойових офіцерів. Мова йде про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

По ходу — нездорові сигнали, що у країні щось йде не туди, і це поки про завершення війни немає й мови.



Трьом військовим інкримінують низку звинувачень, пов'язаних із неналежним виконанням службових обов'язĸів — це буцімто призвело до того, що у травні 2024 року Росія змогла пробратись до Вовчанська й окупувати шматок Харківщини.

Окремо зазначу, що цивільні суди не мають права судити військових за воєнні операції, військові суди за 10 років війни так і не були створені, ситуація патова. Тим паче якого чесного та непідкупного суду ми хочемо, якщо справу проти того ж Галушкіна слухає суддя Світлана Шапутько, яка у 2018 році захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Видання "Слідство-інфо" пише, що ця пані "відома тим, що відмовила у відводі своєї колеги – іншої судді Печерського суду, – коли та розглядала арешт активіста Романа Ратушного. Крім того, Шапутько закрила провадження щодо адмінправопорушення ексзаступника Андрія Єрмака Ростислава Шурми".

Важливо, в який момент все це робиться. Не секрет, що останні три роки все тримається на плечах армії. Хто пам'ятає хаос перших тижнів вторгнення, знає, що лише військові реально діяли. Попри усі труднощі (армія — це зріз суспільства) — це єдина державна інституція, якій беззаперечно довіряють громадяни.

Будь-який рейтинг, де у тебе не перше місце — боляче сприймається на Банковій. Тому треба терміново викликати з американських курортів Олексія Арестовича та зашкварену Мар'яну Безуглу з подальшою дискредитацією ЗСУ. Шукай привід і хайпуй там, де це не просто недоречно, а фантастично аморально.

Тож не дивно, що колишній радник Зеленського і депутатка партії влади обсмоктують відео зі старшою українських полонених. І дорікають аж ніяк не окупанту із Саратова — безробітному наркоману, чия єдина розвага в житті то поїхати на війну в Україну. Ні, Олексій та Мар'яна дають поради, як правильно вмирати на полі бою — так, щоб кіношно було і патріотично.

Чи треба розбиратися з нашими провалами на фронті і в тилу? Так. Але заради справедливості — чому досі не покарані ті, хто надав накази на розмінування, готувався до шашликів, маючи на руках дані західних розвідок, не вивозив вагітних із Маріуполя, які мали народжувати якраз у дати нападу і хто ж такий надав неправдиві дані щодо евакуації для цивільного населення, що призвело до загибелі людей?

Генерали яких зараз раптом почали судити, явно не самі наробили фатальних помилок. Тим паче — якщо ми говоримо про Харківщину — варто нагадати як Володимир Зеленський особисто піарився на побудові укріплень, інспектував їх 9 квітня 2024 року, нахвалював Синєгубова і розказував таке.

А ось цитата від грудня 2023 року у виданні "Гордон":

"Я бачу в Харківському регіоні й вдячний і області, і місту – так, як вони об'єдналися з військовими фахівцями, із будівельними компаніями, і наш державний бюджет вкладали разом із бізнесом. Те, що вони там зробили, – я вважаю, це потужно", – заявив Зеленський.

Коментувати проблеми із цим питанням в інших регіонах він не став, але підкреслив, що коли обговорює з військовими оборону на тому чи іншому напрямку, то, буває, запитує приблизно так: "Чому тут слабкіше, ніж у Харківському регіоні?"

То ж логічне питання, чому палиці полетіли саме у військових, а очільники області і діячі Міноборони, які розробляли план фортифікації — вийшли сухими із води? Чи буде така підозра Синєгубову?

А ще я пам'ятаю колонку Мартини Богуславець про зловживання на десятки мільйонів і фіктивні фірми, які буцімто займались укріпленням Харківщини. І, о боги, там на перших ролях були точно не ці троє військових.

Погрози посадити днями побільше комбригів - виглядає, як спроба навести жаху і хаосу ще більше у наші темні часи.

Або можу припустити, що так армійцям ставлять ультиматум — прийняти умови невигідного перемир'я, а то під суд може піти кожен.

Тим паче ще раніше були спроби обкатати таку схему на Залужному та Наєві на тому, що, мовляв, — це ж ви здали Чонгар. Заткніть роти і не лізьте в політику.

Тоді ця схема не прокатала. Але зараз чимало людей увірувала, що Трамп порішає мир з Путіним.

Мобілізація провалена — а фіксити помилки Зеленський не хоче, бо ж молодь із тіктоку не проголосує. Тож є ймовірна спроба повісити всіх собак на військових. Сказати, ось через них ми не п'ємо каву у Криму.

І далі піаритись на темі миротворців з-за кордону, які чомусь мають дбати про наші кордони краще за рідних військових.

Або взагалі повернутись до тези, що війни уже нема. Це все страшилки страшних атошників з ПТСР, які забирають ваші безкоштовні місця в маршрутці.

З дивовижного — щойно за Галушкіна внесли заставу у 5 мільйонів — ДБР принесла нову. Ту саму, за яку його таки відправили на 60 днів під арешт.

Що слідчі написали у тексті?

"Встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці «як малоймовірний», та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту".

У майбутньому слідчі ДБР навіть можуть сильно не паритись із текстами підозр. Просто вставлять інші прізвища. Не виключено, що нинішні судді Печерського суду будуть давати свою оцінку ері пана Зеленського. І тоді посміються ті, хто уже побув у скляному кубі раніше.

