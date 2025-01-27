Ексочільник Оператора ГТС Макогон: в Азербайджану немає додаткових 15 млрд кубометрів свого газу для транзиту Україною до ЄС

Таку думку висловив генеральний директор компанії "Оператор ГТС" України (2019-2022) Сергій Макогон в етері Еспресо.

"Колись Азербайджан побудував газопровід TANAP через Туреччину, який вже постачає до Європейського Союзу 13 млрд кубічних метрів газу. Через Україну до цього року йшло близько 15 млрд кубічних метрів російського газу. Якщо зараз хтось каже, що можна знайти 15 млрд кубічних метрів додаткового азербайджанського газу і пустити його через Україну, то це неправда. Такого газу немає, і якби він був, то вже постачався б через TANAP", - зазначив він.

TANAP фактично належить Азербайджану, який володіє 60% цього газопроводу. Газопровід будувався таким чином, щоб без необхідності додаткового будівництва газопроводів збільшити його потужність майже вдвічі за рахунок будівництва чотирьох додаткових компресорних станцій, що можна зробити доволі швидко.Тому у Азербайджану не буде проблем з експортом додаткового газу, коли він з'явиться. У них є спеціальний газогін для цього, каже Макогон.

"Більшість експертів вважають, що нинішня пропозиція - це схема для продовження експорту російського газу під виглядом азербайджанського. Чому? Тому що пояснити українцям, що на третій рік війни ми продовжуємо транзитувати російський газ, буде дуже складно. Росія заробляла на цьому раніше 6,5 млрд доларів щорічно. Кожна масова атака на нашу енергетику коштує росіянам близько мільярда доларів. Тобто Україна допомагала заробити росіянам на п'ять таких атак. Зараз знову виникає схема продовження транзиту так званого азербайджанського газу, якого насправді немає", - сказав він.

Ексочільник Оператора ГТС пояснив, чому Азербайджан дозволяє втягувати себе в таку геополітичну проблему:

"По-перше, Азербайджан щось заробить на посередницьких послугах, близько 5-10%, що є великими коштами. По-друге, у Азербайджану та Російської Федерації складні відносини. Росія не втрутилася в конфлікт між Азербайджаном та Вірменією, що дозволило Азербайджану перемогти. Можливо, є неформальні зобов'язання президента Алієва перед РФ, тому мабуть він змушений діяти таким чином", - резюмував Макогон.

Що передувало

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг, що його країна може залишити Україну без гуманітарної допомоги, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для біженців або зупинити постачання електроенергії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також розкритикував Україну за зупинку транзиту газу РФ та заявив, що Будапешт може вжити контрзаходів.

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова налагодити транзит газу з Азербайджану, коли почує відповідний сигнал від Європи