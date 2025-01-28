Енергетика, сільське господарство, телекомунікації: Чехія представила план інтеграції України та Молдови в економіку ЄС

Про це повідомляє Euroactiv Czechia.

Видання оприлюднило робочий документ, який у вівторок буде представлено міністрам у справах ЄС. У ньому Чехія прагне залучити союзників, щоб сприяти швидшій інтеграції Києва та Кишинева до Євросоюзу, а також подолати опір таких країн, як Угорщина та Словаччина, які мають опозиційну позицію.

Документ, що спершу отримав підтримку восьми країн-членів ЄС із перспективою приєднання інших, може стати основою для ухвалення на рівні ЄС законодавчих заходів, які поступово гармонізуватимуть економіки цих держав із вимогами Союзу. Це також покращить доступ до ринків, підвищить рівень безпеки та посилить співпрацю в різних сферах.

Наразі ініціативу Чехії підтримують Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Румунія, Словенія та Швеція.

Чеський уряд вважає, що подальша економічна інтеграція України та Молдови через розширені угоди про вільну торгівлю значно допоможе протистояти впливу Росії. Для обох країн це стане важливим стимулом продовжувати реформи, які, зрештою, принесуть користь і самому ЄС, зокрема його внутрішньому ринку.

Чехія пропонує поглибити інтеграцію України та Молдови в енергетичний ринок ЄС, зокрема шляхом розвитку взаємозв'язків, які забезпечать стабільність енергопостачання. Пропозиції включають співпрацю у сфері енергоефективності, ядерної безпеки та забезпечення незалежності регуляторів енергоринку.

Це дозволить зменшити енергетичну залежність України та Молдови від зовнішніх постачальників, передусім Росії, а також зробить їх енергоринки більш узгодженими із європейськими. Водночас ЄС виграє від диверсифікації маршрутів і джерел енергоносіїв.

Чеський уряд також акцентує на важливості подальшої лібералізації торгівлі з Україною та Молдовою після завершення дії автономних торговельних заходів у червні 2025 року, особливо в аграрному секторі.

Нині скасовано лише імпортні мита та квоти на українську продукцію в ЄС, тому необхідно знайти довгострокове рішення.

Однією з ключових пропозицій є включення України та Молдови до європейської зони роумінгу, що спростить транскордонну комунікацію.

Також пропонується посилити співпрацю у сфері кібербезпеки, зокрема уніфікувати стандарти захисту даних, щоб забезпечити безпечний обмін інформацією між ЄС, Україною та Молдовою.

Чехія вбачає перспективу для виходу українських і молдовських компаній на європейський ринок через програму Erasmus для молодих підприємців, яка підтримує транскордонний обмін досвідом і сприяє розвитку бізнесу.

Документ також підкреслює важливість підтримки обох країн у боротьбі зі зміною клімату та подоланні екологічних наслідків війни, особливо в Україні.

Окремо зазначається необхідність інтеграції екологічної політики України та Молдови до стандартів ЄС для досягнення цілей "Зеленої угоди" і сталого розвитку.