"Якби завтра половина армії пішла додому, треба було б в перший день здаватися": Зеленський про демобілізацію в ЗСУ

Про це він заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

За його словами, Україна мобілізовує достатню кількість новобранців віком від 25 років, проте необхідно працювати над якістю мобілізації.

"Військові мають ротації та відпустки, але безумовно цього недостатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього. І є питання, а як повернутися додому і не повертатися на фронт. Безумовно, такі запити є. Проте це не передбачено сьогодні законом", - заявив Зеленський.

Він припустив, що якби завтра половина армії пішла додому, російський диктатор Володимир Путін "усіх нас уб'є".

"Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що, якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх. Ну просто вб'є всіх, абсолютно так і буде", - додав він.