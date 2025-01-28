Сенат США затвердив міністра фінансів
Сенат Сполучених Штатів Америки у понеділок, 27 січня, затвердив інвестора й менеджера гедж-фонду Скотта Бессента на посаді міністра фінансів
Про це написала посолка України в США Оксана Маркарова.
За її словами, за призначення Бессента було 68 голосів, проти проголосували 29 сенаторів.
"Вітаємо Скотта Бессента, успішного фінансиста з хорошою репутацією, та правильними цілями щодо публічних фінансів, і очікуємо на активну співпрацю", - написала Маркарова.
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Фото: Оксана Маркарова
Довідково. Скотт Бессент - американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.
- Раніше Бессент заявив про готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, аби посадити Москву за стіл переговорів.
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