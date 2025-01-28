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Сенат США затвердив міністра фінансів

Ольга Бабишена
28 січня, 2025 вiвторок
03:31
Світ Скотт Бессент

Сенат Сполучених Штатів Америки у понеділок, 27 січня, затвердив інвестора й менеджера гедж-фонду Скотта Бессента на посаді міністра фінансів

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Про це написала посолка України в США Оксана Маркарова. 

За її словами, за призначення Бессента було 68 голосів, проти проголосували 29 сенаторів. 

"Вітаємо Скотта Бессента, успішного фінансиста з хорошою репутацією, та правильними цілями щодо публічних фінансів, і очікуємо на активну співпрацю", - написала Маркарова. 

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Сенат США затвердив міністра фінансів

Фото: Оксана Маркарова

Довідково. Скотт Бессент - американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії  Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.

  • Раніше Бессент заявив про готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, аби посадити Москву за стіл переговорів. 
Теги:
Новини
Економіка
США
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