Сенат США затвердив міністра фінансів

Про це написала посолка України в США Оксана Маркарова.

За її словами, за призначення Бессента було 68 голосів, проти проголосували 29 сенаторів.

"Вітаємо Скотта Бессента, успішного фінансиста з хорошою репутацією, та правильними цілями щодо публічних фінансів, і очікуємо на активну співпрацю", - написала Маркарова.

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Фото: Оксана Маркарова

Довідково. Скотт Бессент - американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.