Екссценарист "Студії Квартал 95" Макс Вишинський розповів, чи мають "кварталівці" бронь від мобілізації

Про це він сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Гуморист і стендап-комік Максим Вишинський, який 10 років пропрацював сценаристом у "Студії Квартал 95", заперечив, що учасники команди мають бронювання від мобілізації.

"У "Кварталу" настільки бронь, що аж три сценаристи воюють на фронті за власним бажанням. Ось така бронь. "Квартал 95" не є якимось стратегічним підприємством для України. Було б дуже дивно. Тому нас ніхто, звичайно, не бронював", - відповів Вишинський.

Екссценарист студії уточнив, що команду гумористів чомусь асоціюють з телебаченням, працівників якого частково бронюють.

"Наприклад, на телебаченні, на "Новому каналі" чи ще десь працівників бронювали, - поділився Вишинський. - Але ми не є настільки великою компанією, ми є продакшеном, який створює продукт. Броні у "Кварталу 95" немає. Можливо, в когось є індивідуальна за станом здоровʼя, за сімейними обставинами".

Він поділився, що часто чує питання про бронь від своїх знайомих.

"Всі мої колишні однокласники, половина Хмельницького думає, що у мене бронь через те, що я працюю у "Кварталі 95". У мене немає броні", - додав гуморист.

Він також розповів, що оновив дані у травні, але йому повістка не приходила.

"Якщо мені прийде повістка, я вже буду розуміти, що мені робити. Чи буду я ховатися? Ні. Чи буду я платити гроші? Ні. Якщо так трапиться, я намагатимуся потрапити туди, де мої скіли будуть максимально корисними", - підсумував Вишинський.