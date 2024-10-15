Сибіга поговорив із колегою з Анголи. Про що домовились
У вівторок, 15 жовтня, очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Анголи Тете Антоніу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
"Я мав відверту та предметну розмову з моїм ангольським колегою Тете Антоніу. Я подякував Анголі за її підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Андрій Сибіга.
За словами очільника МЗС, вони обговорили шляхи взаємовигідного розширення співпраці України та Анголи.
- 14 жовтня Міністерство закордонних справ заперечило розповсюджену міжнародними ЗМІ інформацію про нібито причетність України до постачання безпілотників повстанцям у Малі.
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