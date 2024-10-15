Сибіга поговорив із колегою з Анголи. Про що домовились

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Я мав відверту та предметну розмову з моїм ангольським колегою Тете Антоніу. Я подякував Анголі за її підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, вони обговорили шляхи взаємовигідного розширення співпраці України та Анголи.