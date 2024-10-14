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"Брехливі наративи Росії": Україна відкинула звинувачення в нібито постачанні дронів повстанцям у Малі

Світлана Кравченко
14 жовтня, 2024 понедiлок
21:30
Світ МЗС України

Міністерство закордонних справ заперечило розповсюджену міжнародними ЗМІ інформацію про нібито причетність України до постачання безпілотників повстанцям у Малі

Зміст

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Україна рішуче відкидає звинувачення, які останнім часом поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності нашої держави до постачань БПЛА повстанцям у Малі. Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачання терористам озброєння та надання їм інформації", "підтримки Україною терористичної коаліції" тощо", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві нагадали, що в заявах від 5 і 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало спростування таких звинувачень і висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною.

"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії РФ", - додали у Міністерстві.

Там також зазначили, що за понад 2 з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння і військової техніки.

"Вчергове наголошуємо, що Україна залишається налаштованою до подальшої розбудови взаємовигідних відносин з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - йдеться у заяві українського дипломатичного відомства.

МЗС закликало припинити поширення неправдивої інформації, "яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої та незаконної війни РФ проти України".

Перед цим французьке видання Le Monde написало, що від літа 2024 року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК Вагнера.

У виданні повідомили, що Київ начебто надає "стриману, але рішучу підтримку". Крім того, для туарегів це є предметом гордості, адже вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Що передувало

28 липня у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".Також Юсов сказав, що схожі операції відбуватимуться надалі.

Згодом Малі оголосило про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши в "підтримці міжнародного тероризму" та "порушенні суверенітету Республіки Малі". 

В українському дипломатичному відомстві назвали таке рішення "недалекоглядним та поспішним". 

Теги:
Україна
МЗС
МЗС України
Африка
Війна з Росією
безпілотник
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