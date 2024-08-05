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Малі розриває дипломатичні відносини з Україною

Олена Будько
5 серпня, 2024 понедiлок
07:17
Світ

Перехідний уряд цієї країни звинуватив Україну в "підтримці міжнародного тероризму" та "порушенні суверенітету Республіки Малі"

Зміст

Про це йдеться в комюніке, яке опублікував у неділю, 4 серпня, перехідний уряд африканської держави.

"Перехідний уряд Республіки Малі з глибоким потрясінням узяв до відома підривні зауваження, яків зробив пан Андрій Юсов... Речник української військової розвідки визнав причетність України до боягузливого, віроломного та варварського нападу озброєних терористичних груп, що призвело до загибелі військовослужбовців малійських сил оборони та безпеки", – зазначено в комюніке.

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У документі йдеться, що ці зауваження підкріпив посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров, який відкрито і недвозначно заявив, що його країна підтримує міжнародний тероризм, зокрема, в Малі.

"Ці надзвичайно серйозні твердження, які не були предметом жодного заперечення або засудження з боку української влади, демонструють чітку офіційну підтримку з боку українського уряду тероризму в Африці, а точніше – в Малі", – наголосили в документі.

Перехідний уряд заявив, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, виходять за рамки іноземного втручання, є осудливими самі по собі та грубо порушують норми міжнародного права. Відтак у комюніке постановлено "негайно розірвати дипломатичні відносини з Україною", заявив прессекретар уряду полковник Абдулайє Майга.

Дипломатичні відносини між Україною та Малі були встановлені 5 листопада 1992 року. Інтереси громадян України в Малі представляє посольство України в Алжирі.

  • 28 липня у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера". Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що малійські повстанці "отримали необхідну інформацію, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".Також Юсов сказав, що схожі операції відбуватимуться надалі.
Теги:
Новини
Україна
Африка
Війна з Росією
ГУР
Вагнергейт
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