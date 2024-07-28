Малійські повстанці заявили, що вбили й поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"
У Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера"
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що бійці повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD) захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю.
Тако вони пошкодили гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.
Армія Малі повідомила, що в боях загинули двоє солдатів і 10 зазнали поранення. Натомість було ліквідовано близько 20 повстанців.
- Українська розвідка повідомила, що росіяни активізували вербування африканських найманців для війни в Україні.
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