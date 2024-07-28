Малійські повстанці заявили, що вбили й поранили десятки найманців ПВК "Вагнера"

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що бійці повстанського руху "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD) захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю.

Тако вони пошкодили гелікоптер, який розбився в місті Кідал, за сотні кілометрів.

Армія Малі повідомила, що в боях загинули двоє солдатів і 10 зазнали поранення. Натомість було ліквідовано близько 20 повстанців.