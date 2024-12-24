У 17-й Полтавській бригаді НГУ спростували фейк щодо нібито зниження мобілізаційного віку
У 17-й Полтавській бригаді НГУ заявили, що інформація про законопроєкт щодо зниження мобілізаційного віку не відповідає дійсності: їхній представник подібних коментарів не надавав
Про це повідомила пресслужба бригади.
24 грудня у мережі почала ширитись інформація щодо нібито підготовки законопроєкту щодо зниження віку мобілізації до 18 років. У ній посилалися на заяву представника 17-ї бригади НГУ Сергія Лунича.
"Сергій Лунич не надавав подібних коментарів! Останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів", - наголосили у бригаді.
Там вказали, що Лунич не є представником командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не вповноважений коментувати законопроєкти та зміни до них.
"Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення", - додали у бригаді.
Водночас у Нацгвардії розповіли, що для того, щоб поширити цей фейк невідомі зламали сторінку блогу Лунича на сайті "Полтавщина" і від його імені опублікували фейкову статтю. Сам Лунич вказав, що не має стосунку до написання та поширення цієї статті.
- Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що США дійсно порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
- Згодом член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що наразі в парламенті не розглядаються законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.
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