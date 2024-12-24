У 17-й Полтавській бригаді НГУ спростували фейк щодо нібито зниження мобілізаційного віку

Про це повідомила пресслужба бригади.

24 грудня у мережі почала ширитись інформація щодо нібито підготовки законопроєкту щодо зниження віку мобілізації до 18 років. У ній посилалися на заяву представника 17-ї бригади НГУ Сергія Лунича.

"Сергій Лунич не надавав подібних коментарів! Останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів", - наголосили у бригаді.

Там вказали, що Лунич не є представником командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не вповноважений коментувати законопроєкти та зміни до них.

"Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення", - додали у бригаді.

Водночас у Нацгвардії розповіли, що для того, щоб поширити цей фейк невідомі зламали сторінку блогу Лунича на сайті "Полтавщина" і від його імені опублікували фейкову статтю. Сам Лунич вказав, що не має стосунку до написання та поширення цієї статті.