Бо, як на мене, Католицькою Церквою керує не лише слабкий лідер без краплі гуманізму та історичної обізнаності. Католицькою Церквою управляє теолог-двієчник. І зараз я викладу свої аргументи з цього приводу.

Тиждень тому Папа Франциск молився в наміренні "довгоочікуваного миру для українського народу і російського народу". Він сказав: "Вони брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна – це завжди поразка. Миру всьому світу!".

Тобто Папа переконаний, що вбивця і жертва, ґвалтівник і жертва, грабіжник і жертва мають порозумітися.

Щоб далеко не ходити відкриємо і прочитаємо детально про перший акт насилля, описаний в Біблії. Читайте також: "Вони брати": Папа Франциск помолився за росіян і українців

Живуть два брати (сюрприз-сюрприз!). Кожен має свій шлях і спосіб життєвої реалізації. Приносять ото кожен з них жертву Господу з нагоди врожаїв. Жертву Авеля Господь прийняв, а жертву Каїна шось не дуже. І в результаті Каїн накрутив собі в голові рулєтів – "дуже сильно розсердився і похмурнів". Господь тоді говорить до Каїна: Альо, давай без нервів, бо це шлях, який до біди веде. (Уважний читач Святого Письма тут, до речі, зверне увагу, що Господь не намагається помирити братів. Бо нема кого мирити. Треба зупинити того, хто з них довбо**б).

Але Каїну Господні застереження не дуже зайшли. Тому він веде брата свого в поле і там його убиває. Після цього ще навалює Господу лавровської брехні, що, мовляв "А я шо? Я не сторож братові. Не знаю де він". Чи може Господь після цього намагається організувати круглий стіл примирення з Каїном, батьками, дальніми та ближніми родичами? Та ні. Він звинувачує вбивцю максимально прямо і виносить вирок: "Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти".

Ба більше, Господь ставить на Каїна знак, щоб кожен, хто його зустріне, знав, що він братовбивця, але цей знак – заборона на вбивство самого Каїна, щоб той волочився по землі з позором і був відкинений всіма людьми.

Як бачимо, жоднісінького разу Господь не говорить до Авеля, що, мовляв "треба вам з братом помиритися, давайте вже домовляйтеся скоріше, може б ти підкорився цьому психопату, бо ви ж брати". Читайте також: Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя? Бо коли маємо агресора і жертву, то зусилля мають бути спрямовані на того, хто вирішив чинити насильство. Тому я, чесно кажучи, не знаю, з яких лекцій по біблійних науках Папа Франциск бере основу для своєї проповіді щодо війни, яку Росія розвʼязала проти України. Але є в мене чуйка, що на позір маємо нерозуміння бази класичної теології.

Що мене ще більше засмучує, що за тиждень часу жоден український єпископ не звернувся з полемікою до єпископа Риму, що, мовляв, "альо, шановний, але здається ти прогуляв певні заняття, коли проходили Пʼятикнижжя. Плюс, фільтруй, будь ласка, базар про примирення. Бо яке може бути примирення, якщо є народ-довбо**б, який зайшов на територію незалежної держави й чинить там страшні злочини і зупинятися не збирається. Може треба нарешті, як заповідав Господь дати знак на кожного русака, як співучасника, щоб всі у світі знали, що і балерини, і хокеїсти, і власники футбольних клубів, і університетська професура – всі вони співучасники геноциду і не мають права відмитися до кінця життя".