Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?
Папа Римський назвав росіян та українців чи то братами, чи то двоюрідними братами, які мають порозумітися
Сподіваюся, він читав Біблію.
Тема братерства — одна з центральних у П'ятикнижжі.
І починається вона дуже погано: Каїн та Авель. Братовбивство.
Далі все також проблематично: Ісаак та Ізмаїл. Невизнання, протистояння, вигнання.
Ще проблематичніше: Яків та Ісав. Суперництво, претензії, обман, вигнання.
Ще гірше, здається, далі вже нема куди: Йосиф та його брати. Зрада, спроба вбивства, продаж у рабство. Правда, згодом примирення й прощення.
Здається, це прокляття неспроможності братів порозумітися буде з людством завжди.
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Але ні.
Аарон та Мойсей виправляють ситуацію й дають нам зразок, як має бути.
Ключ до порозуміння, як виявляється, нескладний: визнання гідності іншого та його права на власний шлях, а тоді взаємна підтримка й взаємодоповнення.
Тож Папа, якщо читав Біблію, мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом. Бо це є основа братерства. А з того вже все решта.
Ну, а якщо він не читав, то раджу йому почитати. Повчальна книга.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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