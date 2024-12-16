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OPINION

Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?

Валерій Пекар
16 грудня, 2024 понедiлок
10:00
Погляд

Папа Римський назвав росіян та українців чи то братами, чи то двоюрідними братами, які мають порозумітися

Зміст

Сподіваюся, він читав Біблію.

Тема братерства — одна з центральних у П'ятикнижжі.

І починається вона дуже погано: Каїн та Авель. Братовбивство.

Далі все також проблематично: Ісаак та Ізмаїл. Невизнання, протистояння, вигнання.

Ще проблематичніше: Яків та Ісав. Суперництво, претензії, обман, вигнання.

Ще гірше, здається, далі вже нема куди: Йосиф та його брати. Зрада, спроба вбивства, продаж у рабство. Правда, згодом примирення й прощення.

Здається, це прокляття неспроможності братів порозумітися буде з людством завжди.

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Але ні.

Аарон та Мойсей виправляють ситуацію й дають нам зразок, як має бути.

Ключ до порозуміння, як виявляється, нескладний: визнання гідності іншого та його права на власний шлях, а тоді взаємна підтримка й взаємодоповнення.

Тож Папа, якщо читав Біблію, мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом. Бо це є основа братерства. А з того вже все решта.

Ну, а якщо він не читав, то раджу йому почитати. Повчальна книга.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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Теги:
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політика
Ватикан
християнство
Біблія
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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