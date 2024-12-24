Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Проглядаються всі ознаки: полковник запасу ВМС ЗСУ Селезньов про підготовку ворогом форсування р. Дніпро на Херсонщині
Ексклюзив

Проглядаються всі ознаки: полковник запасу ВМС ЗСУ Селезньов про підготовку ворогом форсування р. Дніпро на Херсонщині

Ірена Моляр
24 грудня, 2024 вiвторок
15:09
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017), зазначив, що противник перекидає специфічне устаткування та обладнання, яке можете свідчити про підготовку до форсування

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо намагань та приготувань ворога провести операцію з форсування р.Дніпро в напрямку міста Херсон, то буквально сьогодні мені стало відомо, що частина понтонно-мостових підрозділів, що дислокуються у Криму, зараз почали рух на північ півострова. Скоріш за все вони спробують сконцентруватися або біля Антонівського мосту, або на суміжних ділянках фронту. Тобто противник перекидає свої сили та засоби, щоб максимально посилити свої військову присутність. Слід зазначити, що перекидає специфічне устаткування та обладнання, яке можете свідчити про підготовку до форсування", - зауважив полковник запасу ВМС ЗСУ.

На його думку, є сумніви, що така ворожа операція може бути вдалою, тому що правий берег Дніпра, де перебувають Сили оборони України, за рівнем є вищим, а також наші гармаші, оператори дронів свою роботу знають. Відповідно, при такій спробі противник зазнає втрат та навряд чи зможе сформувати хоча б невеличкий плацдарм на правому березі р. Дніпро.

"Крім того, про певні приготування ворожого війська на півдні Херсонщини також свідчить передислокація підрозділів 810-ї бригади морської піхоти, яка нещодавно виконувала завдання в Курській області. А ще кримські партизани повідомляють, що російські вояки почали руйнувати човни, катери, бо розуміють, що це квиток в один бік. Скоріш за все, певні приготування відбуваються. А щодо активізації дій ворога на півдні Запорізької області, щоб розтягнути наші сили та засоби, то такий варіант я також не став би виключати", - підкреслив військовий експерт.

За його словами, досить потужне угруповання "Днепр" армії РФ діє на півдні Херсонської та Запорізької областей – 120 тис. особового складу. Крім того, і логістика у ворога є сталою, працює залізничне сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря та через Крим, в тому числі через Керченський міст.

"Тому всі ознаки того, що ворог може вчинити певні дії, мають місце бути. А чи будуть вони вдалими, то я впевнений, що ні. Тому що навіть 120 тис. вояків для російської армії замало, щоб бути ефективними з метою окупації двох обласних центрів, чи то Запоріжжя, чи то Херсона. В одному випадку йдеться про надзвичайно масштабний промисловий обласний центр, а другому – про фактично непереборну водну загорожу у вигляді річки Дніпро", - резюмував Владислав Селезньов.

  • Рано вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки, у результаті чого є щонайменше двоє загиблих і постраждалі.
  • Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на тлі масованого обстрілу Херсона росіяни намагаються поширити паніку в області та розповсюджують фейки. Крім того, Прокудін повідомив, що російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Крим
російська армія
ЗСУ
Азовське море
окуповані території
окупанти
Керченський міст
Запорізька область
Читайте також:
окупанти Маріуполь
Автор Тетяна Нижник
23 грудня, 2024 понедiлок
Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко
путін
Автор Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
Василь Ломаченко
Автор Катерина Єсікова
23 грудня, 2024 понедiлок
"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
16:07
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: пошкоджено житловий будинок
16:02
Ексклюзив
газова свердловина
Росія свідомо пішла на створення гуманітарної кризи у Придністров’ї, - політолог Руссу про припинення транзиту газу з РФ
16:00
OPINION
Католицькою Церквою управляє теолог-двієчник
15:57
Різдво на Еспресо
Різдво на Еспресо: трансляції богослужінь, поезії та музика
15:48
фейкові новини, fake news
У 17-й Полтавській бригаді НГУ спростували фейк щодо нібито зниження мобілізаційного віку
15:44
PR
Швидкісна новинка від Apple — MacBook Pro на базі чипа M4
15:22
Володимир Зеленський
Створення зернових хабів і гуманітарне розмінування: Зеленський провів розмову з президентом Анголи Лоренсу
15:11
Мінекономіки показало, які книжки найчастіше купують за єПідтримку
15:04
РФ вдарила по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники опинились під повторним обстрілом
14:45
Олександр Усик
"Ми зробимо це": Усик анонсував запис спільної пісні з Пивоваровим
14:44
У Михайлівському соборі відбулася урочиста церемонія спецпогашення марки "Нова радіть стала"
У Києві, у Михайлівському соборі погасили поштовий випуск з 5 марок "Нова радість стала"
14:41
Джо Ліндслі
Джо Ліндслі: У США починають розуміти, що лише українці знають, що таке свобода, і готові боротися за неї
14:18
Санта Клаус
Санта-Клаус розпочав навколосвітню подорож, щоб доставити дітям подарунки
14:02
Світовий банк
Велика Британія та Японія виділили Україні $1 млрд для зміцнення економіки
14:00
OPINION
Про шкоду "червоної" культури управління
13:49
Німеччина
Німеччина призупинила фінансування проєктів для Грузії на суму €237 млн
13:40
Ексклюзив
Центробанк Росії
Банк РФ зберіг облікову ставку на рівні 21%, інвестиційний банкір Фурса пояснив, що це означає
13:40
Ексклюзив
В Україну завітав ведмедик Паддінгтон, щоб долучитися до кампанії на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування
13:38
Тисяча гривень
"Тисяча Зеленського": 10,3 млн українців подали заявки на допомогу, понад 5 млн уже її отримали
13:36
Оновлено
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, ректор та Лубінець відреагували
13:23
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні. У Путіна відреагували
13:17
Поширювала фото наслідків атак РФ по критичній інфраструктурі: миколаївчанку засудили до 15 років за держзраду
13:16
інавгураціїя Санду
Мая Санду склала присягу на другий термін президента Молдови
13:09
путін
У Кремлі заявили, що кілька країн запропонували майданчик для перемовин Путіна й Трампа
13:00
уряд
Ветерани зможуть отримувати додаткову грантову виплату на власну справу
12:59
Гравець збірної України з футболу Віталій Миколенко вперше стане батьком
12:59
Петр Павел
Президент Чехії Павел підтримав очільницю Грузії Зурабішвілі та грузинів у боротьбі за демократичне майбутнє
12:39
Оновлено
В окупованому Бердянську вранці підірвали автівку "голови ради" міста: його поранено
12:34
Естонія
Командувач сил оборони Естонії заявив, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем в очах світу
12:26
прикордонник
За добу в Україну в'їхало на 11 тис. людей більше, ніж виїхало
12:22
Роберт де Ніро
Вийшов трейлер серіалу "Нульовий день", в якому Роберт Де Ніро грає експрезидента США
12:22
Лікаря столичної приватної клініки засудили до 3 років через смерть немовляти
12:20
Херсонська область
У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних: 2 постраждалих
12:03
ПриватБанк
ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки
12:02
OPINION
Не шукайте сенсу у заявах Трампа
12:01
електроенергія
У Херсоні проблеми з електрикою і водою після обстрілу РФ
11:52
Центр нацспротиву отримав дані воєнного злочинця з російського ГРУ
11:46
Хусити
Ізраїль просить європейські країни визнати єменських хуситів терористами
11:44
Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: правоохоронці викрили злочинну схему у трьох регіонах
11:31
податки
Через підвищення податків 27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом, – Опендатабот
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV