Проглядаються всі ознаки: полковник запасу ВМС ЗСУ Селезньов про підготовку ворогом форсування р. Дніпро на Херсонщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо намагань та приготувань ворога провести операцію з форсування р.Дніпро в напрямку міста Херсон, то буквально сьогодні мені стало відомо, що частина понтонно-мостових підрозділів, що дислокуються у Криму, зараз почали рух на північ півострова. Скоріш за все вони спробують сконцентруватися або біля Антонівського мосту, або на суміжних ділянках фронту. Тобто противник перекидає свої сили та засоби, щоб максимально посилити свої військову присутність. Слід зазначити, що перекидає специфічне устаткування та обладнання, яке можете свідчити про підготовку до форсування", - зауважив полковник запасу ВМС ЗСУ.

На його думку, є сумніви, що така ворожа операція може бути вдалою, тому що правий берег Дніпра, де перебувають Сили оборони України, за рівнем є вищим, а також наші гармаші, оператори дронів свою роботу знають. Відповідно, при такій спробі противник зазнає втрат та навряд чи зможе сформувати хоча б невеличкий плацдарм на правому березі р. Дніпро.

"Крім того, про певні приготування ворожого війська на півдні Херсонщини також свідчить передислокація підрозділів 810-ї бригади морської піхоти, яка нещодавно виконувала завдання в Курській області. А ще кримські партизани повідомляють, що російські вояки почали руйнувати човни, катери, бо розуміють, що це квиток в один бік. Скоріш за все, певні приготування відбуваються. А щодо активізації дій ворога на півдні Запорізької області, щоб розтягнути наші сили та засоби, то такий варіант я також не став би виключати", - підкреслив військовий експерт.

За його словами, досить потужне угруповання "Днепр" армії РФ діє на півдні Херсонської та Запорізької областей – 120 тис. особового складу. Крім того, і логістика у ворога є сталою, працює залізничне сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря та через Крим, в тому числі через Керченський міст.

"Тому всі ознаки того, що ворог може вчинити певні дії, мають місце бути. А чи будуть вони вдалими, то я впевнений, що ні. Тому що навіть 120 тис. вояків для російської армії замало, щоб бути ефективними з метою окупації двох обласних центрів, чи то Запоріжжя, чи то Херсона. В одному випадку йдеться про надзвичайно масштабний промисловий обласний центр, а другому – про фактично непереборну водну загорожу у вигляді річки Дніпро", - резюмував Владислав Селезньов.