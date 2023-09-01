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Війна з Росією: хроніка
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З порту Одещини вийшли два завантажені чавуном і рудою судна, які були заблоковані весь час масштабної війни

1 вересня, 2023 п'ятниця
15:22
Економіка З порту Одещини вийшли два судна, які були заблоковані через вторгнення РФ

У п'ятницю, 1 вересня, із порту "Південний" Одеської області вийшли два заблокованих через війну судна. Вони направляються тимчасовим коридором у напрямку Босфору

Про це повідомили у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту "Південний" і рухаються у напрямку Босфору. На борту - 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії. Вони перебували в порту "Південний" ще до повномасштабного вторгнення. Балкер ANNA-THERESA перебував у порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY - з 16 лютого 2022 року.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

У суботу, 26 серпня, з Одеського порту вийшло друге судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

Україна
корабель
зерно
Чорне море
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