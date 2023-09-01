З порту Одещини вийшли два завантажені чавуном і рудою судна, які були заблоковані весь час масштабної війни
У п'ятницю, 1 вересня, із порту "Південний" Одеської області вийшли два заблокованих через війну судна. Вони направляються тимчасовим коридором у напрямку Босфору
Про це повідомили у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту "Південний" і рухаються у напрямку Босфору. На борту - 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.
Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії. Вони перебували в порту "Південний" ще до повномасштабного вторгнення. Балкер ANNA-THERESA перебував у порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY - з 16 лютого 2022 року.
Що відомо про роботу зернового коридору
17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.
16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.
У суботу, 26 серпня, з Одеського порту вийшло друге судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.
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