РФ вдарила по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники опинились під повторним обстрілом

Про це повідомили в МВС.

Вказано, що будівлю ферми росіяни атакували безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа, для ліквідації якої прибули рятувальники.

"Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань. Невдовзі ударний безпілотник влучив поблизу місця попереднього удару", - йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що пожежу ліквідували, постраждалих людей немає. Втім, загинули тварини.

Фото: ДСНС Сумщини

Фото: ДСНС Сумщини