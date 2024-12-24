РФ вдарила по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники опинились під повторним обстрілом
Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, атакувала ферму у Кролевецькій громаді Сумської області, внаслідок чого загинули тварини
Про це повідомили в МВС.
Вказано, що будівлю ферми росіяни атакували безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа, для ліквідації якої прибули рятувальники.
"Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань. Невдовзі ударний безпілотник влучив поблизу місця попереднього удару", - йдеться у повідомленні.
У МВС додали, що пожежу ліквідували, постраждалих людей немає. Втім, загинули тварини.
Фото: ДСНС Сумщини
Фото: ДСНС Сумщини
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