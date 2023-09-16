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Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів

16 вересня, 2023 субота
13:57
Економіка зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що перші цивільні кораблі скористалися тимчасовим коридором у напрямку до портів України.

За словами Олесандра Кубракова, балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. 

Раніше встановлений Військово-морськими силами ЗСУ коридор використовували лише для евакуації суден, які через війну застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

  • 16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.
  • У суботу, 26 серпня, з Одеського порту вийшло друге судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.
  • 1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна.
Одещина
експорт зерна
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