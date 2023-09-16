Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що перші цивільні кораблі скористалися тимчасовим коридором у напрямку до портів України.

За словами Олесандра Кубракова, балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Раніше встановлений Військово-морськими силами ЗСУ коридор використовували лише для евакуації суден, які через війну застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.