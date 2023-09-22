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Друге судно скористалося тимчасовим коридором для експорту зерна

22 вересня, 2023 п'ятниця
09:55
Економіка Судно AROYAT

У п'ятницю, 22 вересня, з одеського порту Чорноморськ вийшло друге судно з зерном, використовуючи тимчасовий коридор

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Відомо, що судно AROYAT (прапор Палау) з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту Чорноморськ.

"Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для країн Азії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екіпаж судна AROYAT - громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно, а 1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна.

16 вересня заблокований балкер PUMA (Кайманові острови) вийшов з Одеського морського порту. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Того ж дня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. 

19 вересня з одеського порту "Чорноморськ" тимчасовим коридором вийшло судно RESILIENT AFRICA: воно завантажене 3 тисячами тонн пшениці.

Пізніше стало відомо, що світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди.

Україна
корабель
зерно
експорт зерна
Чорне море
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