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Вже перше судно з зерном, яке вийшло з України, знизило світові ціни, - Bloomberg

19 вересня, 2023 вiвторок
15:41
Економіка зерно, експорт

Світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди

Про це повідомляє Bloomberg.

"Перше судно із зерном за більш ніж два місяці вийшло з одного з чорноморських портів України, оскільки Київ прагне кинути виклик морській блокаді Росії після провалу угоди про безпечний прохід. Ціни на пшеницю впали", - йдеться в повідомленні.

Так, ф'ючерси на пшеницю 19 вересня, подешевшали на 1,3% до 5,84 долара за бушель.

Проте, як зазначає видання, поки зарано говорити про якийсь суттєвий вплив такого "відкриття коридору".

"Ринок очікує відповіді від Москви, яка заявила, що розглядатиме будь-які кораблі, що прямують до портів України, як такі, що потенційно несуть зброю. У серпні російський військово-морський флот обстріляв судно, щоб змусити його зупинитися для перевірок", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, з одеського порту "Чорноморськ" у вівторок, 19 вересня, тимчасовим коридором вийшло судно RESILIENT AFRICA: воно завантажене 3 тисячами тонн пшениці.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно, а 1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна.

16 вересня заблокований балкер PUMA (Кайманові острови) вийшов з Одеського морського порту. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Того ж дня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. 

Україна
експорт зерна
Війна з Росією
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