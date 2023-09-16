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Війна з Росією: хроніка
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Вже четверте судно вийшло тимчасовим коридором з українського порту, - Кубраков

16 вересня, 2023 субота
02:20
Війна з Росією зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка

Ще одне заблоковане через війну іноземне судно вийшло з Одеського морського порту та прямує встановленим тимчасовим коридором руху

Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Балкер PUMA (Кайманові острови) сьогодні вранці вийшов з Одеського морського порту і зараз прямує до Босфору встановленим коридором руху суден. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпака", - написав Кубраков.

Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг залишити порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.

Визначений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.

Враховуючи блокування Зерновоі ініціативи те зростаючу потребу світу в українській продукції, Україна розглядає можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі зокрема збіжжя переважно до країн Африки та Азії.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористалися вже чотири судна. Цей шлях вже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення зернової угоди, три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

У суботу, 26 серпня, з Одеського порту вийшло друге судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди 16 липня 2023 року.

1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна.

Економіка
Одещина
експорт зерна
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