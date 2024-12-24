Росія свідомо пішла на створення гуманітарної кризи у Придністров’ї, - політолог Руссу про припинення транзиту газу з РФ

Таку думку висловив політолог з Молдови Роман Руссу в етері Еспресо.

"Вже йде підготовка до виборів парламентських, тобто це спроба діяти на молдавське суспільство, яке знову налаштоване, дуже боїться війни, дуже боїться втручання якогось, появи конфлікту на цих теренах. Звісно, Росія діє, буде діяти інформаційно, як вона діяла, буде діяти електорально, як вона діяла під час президентських виборів - це 100%. І тут дуже багато залежить від молдавських служб, молдавської поліції - чи зможуть вони все ж таки зупинити це втручання. Звісно, Росія буде використовувати й економічний тиск, ми вже бачимо, що ситуація в Придністров’ї, тобто створення енергетичної кризи, яка вже може початися 1 січня. Це ще одна спроба тиску Росії", - сказав він.

Роман Руссу зауважив, що Росія свідомо пішла на створення гуманітарної кризи у Придністров’ї, аби вплинути на парламентські вибори у Молдові.

"У Росії була можливість уникнути цього, трансфер газу в Придністров’я можна було робити не тільки через територію України, а через територію Туреччини, вони до 16 грудня могли зафрахтувати ці потужності потоку через Туреччину, але це не зробили. Тобто вони свідомо пішли на створення гуманітарної навіть кризової ситуації в Придністров’ї, бо самий великий удар буде нанесено саме по Придністров’ю. Щоб далі дестабілізувати суспільство напередодні виборів, щоб зробити все, щоб проросійські партії прийшли до влади. Росія вже активно діє усіма можливими для неї шляхами", - вважає політолог.