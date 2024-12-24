Різдво на Еспресо: трансляції богослужінь, поезії та музика
Телеканал Еспресо підготував спеціальне програмування на 24 і 25 грудня - як для телефіру, так і для YouTube-каналу
24 грудня, з 17.00 до 20.00 на YouTube-каналі Еспресо прямі трансляції служби Навечір’я Різдва Христового: зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору ПЦУ та Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ.
Посилання на трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=7aNZX26vYdM&ab_channel=
У середу, 25 грудня, о 07.30 розпочнеться трансляція урочистих Богослужінь в Патріаршому соборі Воскресіння Христового: Різдвяної утрені та Архиєрейської Божественної Літургії, яку очолить Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
Посилання на трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=PMcAHVWoemQ&ab_channel=
У телеефірі 24 грудня о 22.00 - музично-поетичне дійство “Різдвяний сад” за участю капели Лятошинського та Івана Малковича. У святковій програмі - поезії, симфонічна музика, колядки та щедрівки.
Команда Еспресо зичить глядачам теплих і затишних Різдвяних свят!
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