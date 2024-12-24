У РФ обговорюють блокування дзвінків і голосових повідомлень у месенджерах "для боротьби з шахрайством"
Росіяни обговорюють можливість блокування голосового трафіку в месенджерах, аби виконувати вимоги Роскомнадзору щодо боротьби із шахрайством
Про це пише Интерфакс.
Роскомнадзор підтвердив інформаційному агентству, що ведуться обговорення про обмеження голосового трафіку в месенджерах із метою боротьби із шахрайством. Відомство зазначило, що російські оператори працюють над введенням самостійних заборон на вхідні дзвінки з-за кордону.
"Однак можливе і законодавче введення цих вимог. Такі ж вимоги можуть бути введені й щодо месенджерів. Як захід примусу для них може бути використане блокування голосового трафіку в них", - кажуть у Роскомнадзорі.
Там акцентують: "Нові підходи та технічні можливості протидії голосовому шахрайському трафіку, в тому числі в месенджерах, перебувають на стадії обговорення". Водночас росіяни розглядають й інші заходи, зокрема - виявлення оператором на своїх мережах роботи нелегальних колл-центрів.
"У даний час фіксується значна кількість шахрайських дзвінків в основному з-за кордону як в мережах російських операторів зв'язку, так і в іноземних месенджерах", - додали у відомстві РФ.
- Також російська влада припускає блокування WhatsApp у країні. Причиною називають відсутність взаємодії месенджера з російськими правоохоронними органами.
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