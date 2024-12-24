Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками

У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками

Світлана Кравченко
24 грудня, 2024 вiвторок
09:17
Світ WhatsApp

Російська влада припускає блокування WhatsApp у країні. Причиною називають відсутність взаємодії месенджера з російськими правоохоронними органами

Зміст

Про це заявили заступники голови комітету держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олег Матвейчев та Андрій Свинцов, інформує The Moscow Times.

За словами Матвейчева, через WhatsApp активно діють "екстремістські та терористичні організації". Він зазначив, що у низці запланованих терактів зловмисники часто використовували саме цю платформу для листування.

"WhatsApp не має жодного контакту з нашими правоохоронними органами. Там регулярно створюють чати екстремістського характеру, вербують людей. Тому потрібно щось із цим робити, і ми маємо побачити, наскільки даний сервіс буде готовий до співпраці, враховуючи, що ніхто не просить цю структуру про серйозні зміни в модерації. Ми зробили свій крок, тепер "м'яч" на боці WhatsApp", – сказав російський посадовець.

Ще один заступник комітету держдуми додав, що блокування можна уникнути, якщо месенджер почне дотримуватися російського законодавства.

"WhatsApp та Viber йдуть у минуле, особливо на тлі популярності Telegram. Але я хочу наголосити, що ми ні від кого не відгороджуємося, а лише захищаємо свою безпеку", - заявив Свинцов.

Тим часом WhatsApp залишається єдиним із сервісів корпорації Meta, який не заблокований у Росії. Facebook та Instagram з 2022 року були внесені до Реєстру забороненої інформації за рішенням генеральної прокуратури РФ. 

  • Нещодавно Meta заявила, що забороняє діяльність телекомпанії RT (Russia Today) та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах.
Теги:
Новини
Росія
Технології
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
Росіяни пригрозили вдарити по Києву новими балістичними ракетами з КНДР: в ЦПД закликали не піддаватися провокаціям ворога
путін
Автор Антін Борковський
22 грудня, 2024 неділя
Путін боїться торпедувати мирний план, але все одно це робить, - Фейгін
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Автор Ірена Моляр
21 грудня, 2024 субота
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
Київ
-0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.55
    Продаж 44.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
09:58
У сирійському Сукайлабія невідомі підпалили головну ялинку міста: люди вийшли на протести
09:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині та Хмельниччині лунали вибухи
09:41
Apple презентує нові MacBook Air, iPhone та iPad на початку 2025 року, – Bloomberg
09:34
електроенергія
Молдова отримала дозвіл на імпорт електроенергії з ЄС за квотою України
09:21
Ілюстративне фото
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівок: 12 загиблих, є постраждалі
09:00
PR
Новий рік — новий простір: обираємо меблі та аксесуари для робочого столу
08:58
Крістофер Нолан
Universal Pictures розкрила подробиці про новий фільм Нолана
08:32
Ursa Major
На російському судні в Середземному морі стався вибух: двоє членів екіпажу зникли безвісти
08:30
Протикорабельні ракети "Harpoon"
США збільшать обсяг виробництва ракет: частину з них нададуть Україні
08:22
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через атаки РФ загинула людина, двоє отримали поранення
08:10
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 252 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують на Времівському і Курахівському напрямках
08:07
Сирія
Сили США завдали авіаудару по об'єкту ІДІЛ у Сирії: є загиблі бойовики
08:02
OPINION
Що здобула і що втратила Росія за десять років війни
07:53
Азовське море
Витік нафти з російських танкерів у Керченській протоці може досягнути Азовського моря, - Міндовкілля
07:35
БМП. вбиті росіяни
Сили оборони за час російського вторгнення ліквідували понад 777 тис. окупантів
07:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника управління безпеки ХАМАСу
07:24
Південна Корея
У Південній Кореї опозиція пригрозила імпічментом тимчасовому президенту
07:08
побиття
У Вінницькому ліцеї батько учениці напав на викладача: реакція освітньої омбудсменки
06:42
Путін
Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW
06:23
Оновлено
корабель рф
У Чорному й Азовському морях ракетоносії РФ відсутні
06:19
Вулкан. Ілюстративне фото
На Гавайських островах почав вивергатися один з найактивніших вулканів у світі
05:22
Білл Клінтон
Експрезидент США Клінтон потрапив до лікарні
04:30
Україна Польща
В Україну надходить 45-й пакет допомоги від Польщі, - посол Боднар
03:51
Андрюс Кубілюс
ЄС у 2025 році планує збільшити виробництво артснарядів до 2 млн, - єврокомісар Кубілюс
03:13
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда підтримав проведення нових виборів у Грузії
02:59
Метт Гетц
Гроші на жінок і наркотики, секс із неповнолітньою: у Конгресі США представили звіт щодо екскандидата Трампа у генпрокурори Метта Гетца
01:50
Honda
Японські автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися у спільний холдинг
01:43
Зеленський зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
01:24
Безпрецедентний випадок: у Харкові прооперували бійця, який вижив після 36 днів із турнікетом на нозі
00:36
Ілюстративне фото
Ударив ножем по животу та шиї: в Одесі затримали чоловіка, який напав на військового
2024, понедiлок
23 грудня
23:40
Румунія, прапор Румунії
Парламент Румунії затвердив склад нового уряду
23:30
Італія
Уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні
23:02
міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац
Ізраїль уперше підтвердив свою причетність до вбивства лідера ХАМАС Ганії
22:42
Франція
У Франції оголосили склад нового уряду на чолі з прем'єром Байру
22:28
Координаційний штаб
З початку масштабної війни в полоні РФ померли щонайменше 184 українці
22:28
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп зберігатиме невизначену позицію щодо врегулювання війни, зараз його заяви не несуть загроз Україні, - політолог Саакян
22:21
азов
Бригада "Азов" оголосила про набір іноземців
22:10
"У морі мазут і Путін нічого не робить": Зеленський відреагував на аварію нафтових танкерів РФ у Керченській протоці
21:37
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти та Лубінець відреагували
21:36
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Ворог за тактичні успіхи платить стратегічними втратами, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV