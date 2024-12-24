У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками
Російська влада припускає блокування WhatsApp у країні. Причиною називають відсутність взаємодії месенджера з російськими правоохоронними органами
Про це заявили заступники голови комітету держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олег Матвейчев та Андрій Свинцов, інформує The Moscow Times.
За словами Матвейчева, через WhatsApp активно діють "екстремістські та терористичні організації". Він зазначив, що у низці запланованих терактів зловмисники часто використовували саме цю платформу для листування.
"WhatsApp не має жодного контакту з нашими правоохоронними органами. Там регулярно створюють чати екстремістського характеру, вербують людей. Тому потрібно щось із цим робити, і ми маємо побачити, наскільки даний сервіс буде готовий до співпраці, враховуючи, що ніхто не просить цю структуру про серйозні зміни в модерації. Ми зробили свій крок, тепер "м'яч" на боці WhatsApp", – сказав російський посадовець.
Ще один заступник комітету держдуми додав, що блокування можна уникнути, якщо месенджер почне дотримуватися російського законодавства.
"WhatsApp та Viber йдуть у минуле, особливо на тлі популярності Telegram. Але я хочу наголосити, що ми ні від кого не відгороджуємося, а лише захищаємо свою безпеку", - заявив Свинцов.
Тим часом WhatsApp залишається єдиним із сервісів корпорації Meta, який не заблокований у Росії. Facebook та Instagram з 2022 року були внесені до Реєстру забороненої інформації за рішенням генеральної прокуратури РФ.
- Нещодавно Meta заявила, що забороняє діяльність телекомпанії RT (Russia Today) та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах.
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