У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками

Про це заявили заступники голови комітету держдуми Росії з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олег Матвейчев та Андрій Свинцов, інформує The Moscow Times.

За словами Матвейчева, через WhatsApp активно діють "екстремістські та терористичні організації". Він зазначив, що у низці запланованих терактів зловмисники часто використовували саме цю платформу для листування.

"WhatsApp не має жодного контакту з нашими правоохоронними органами. Там регулярно створюють чати екстремістського характеру, вербують людей. Тому потрібно щось із цим робити, і ми маємо побачити, наскільки даний сервіс буде готовий до співпраці, враховуючи, що ніхто не просить цю структуру про серйозні зміни в модерації. Ми зробили свій крок, тепер "м'яч" на боці WhatsApp", – сказав російський посадовець.

Ще один заступник комітету держдуми додав, що блокування можна уникнути, якщо месенджер почне дотримуватися російського законодавства.

"WhatsApp та Viber йдуть у минуле, особливо на тлі популярності Telegram. Але я хочу наголосити, що ми ні від кого не відгороджуємося, а лише захищаємо свою безпеку", - заявив Свинцов.

Тим часом WhatsApp залишається єдиним із сервісів корпорації Meta, який не заблокований у Росії. Facebook та Instagram з 2022 року були внесені до Реєстру забороненої інформації за рішенням генеральної прокуратури РФ.