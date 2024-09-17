Meta заборонила RT та іншим державним ЗМІ РФ доступ до своїх платформ

Про це інформує Reuters.

Як причину заборони Meta вказує те, що російські ЗМІ "використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті".

"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Россия Сегодня", RT та інші пов'язані з ними організації тепер заборонені в наших додатках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням", - йдеться заяві компанії.

Зазначено, що заборона набуде чинності "найближчими днями" та поширюватиметься на Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.