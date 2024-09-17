Meta заборонила RT та іншим державним ЗМІ РФ доступ до своїх платформ
Компанія Meta заявила, що забороняє діяльність телекомпанії RT (Russia Today) та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах
Про це інформує Reuters.
Як причину заборони Meta вказує те, що російські ЗМІ "використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті".
"Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Россия Сегодня", RT та інші пов'язані з ними організації тепер заборонені в наших додатках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням", - йдеться заяві компанії.
Зазначено, що заборона набуде чинності "найближчими днями" та поширюватиметься на Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти пропаганди Росії за спроби "підірвати і поляризувати вільні й відкриті суспільства". Йдеться, зокрема, про телекомпанію RT.
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