У Києві, у Михайлівському соборі погасили поштовий випуск з 5 марок "Нова радість стала"

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Новий поштовий випуск має особливе оформлення у вигляді витинанки. Усього до нього належить 5 марок: "Колядники", "Волхви", "Різдво Христове", "Різдвяний вертеп" та "Українські воїни".

Витинанка, авторкою якої є заслужена художниця України Наталія Аксьоненко зображує традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари — золото, ладан і смирну, від хати до хати ряджені "водять Козу" (персонаж Різдвяного вертепу), а військові захищають свободу, свята і звичаї, виборюють мир для України.

Відсьогодні придбати марки можна не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях. Тираж нового поштового блоку 60 тисяч примірників.