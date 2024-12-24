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Головна Новини У Києві, у Михайлівському соборі погасили поштовий випуск з 5 марок "Нова радість стала"

У Києві, у Михайлівському соборі погасили поштовий випуск з 5 марок "Нова радість стала"

Ольга Бабишена
24 грудня, 2024 вiвторок
14:44
Новини У Михайлівському соборі відбулася урочиста церемонія спецпогашення марки "Нова радіть стала"

У вівторок, 24 грудня, у Михайлівському соборі у Києві відбулося погашення поштового випуску з 5 марок "Нова радість стала": на новій марці зображена витинанка, створена заслуженою художницею України Наталією Аксьоненко

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Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова. 

Новий поштовий випуск має особливе оформлення у вигляді витинанки. Усього до нього належить 5 марок: "Колядники", "Волхви", "Різдво Христове", "Різдвяний вертеп" та "Українські воїни".

Витинанка, авторкою якої є заслужена художниця України Наталія Аксьоненко зображує традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари — золото, ладан і смирну, від хати до хати ряджені "водять Козу" (персонаж Різдвяного вертепу), а військові захищають свободу, свята і звичаї, виборюють мир для України.

Відсьогодні придбати марки можна не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях. Тираж нового поштового блоку 60 тисяч примірників.

  • Раніше Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену українському боксеру Олександру Усику та його перемозі у бою-реванші проти британця Тайсона Ф’юрі. 
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2024, вiвторок
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