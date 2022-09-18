У Туреччині збудували корпус корвета "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України

Про це повідомляє видання Turdef.

За даними турецького видання, зараз корабель перебуває у сухому доку. На його борт вже нанесли назву "Гетьман Іван Мазепа" та номер F 211.

Корвет стане новим флагманом українського флоту після того, як "Гетьмана Сагайдачного" було затоплено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет. Планується, що його приймуть до складу ВМФ України у 2024 році.

18 серпня президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada ВМС Збройних сил України.

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