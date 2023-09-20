Закон про е-декларування: Рада підтримала негайне відкриття реєстрів
Верховна Рада України на засіданні 20 вересня 341 голосом "за" підтримала негайне відкриття декларацій чиновників
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За - 341, конституційна більшість", - написав він і наголосив, що ухвалені зміни передбачають негайне відкриття декларацій чиновників, а не через рік, як планувалося.
Найбільше голосів – 214 – дала фракція "Слуги Народу". 22 голоси дала "ЄС", 13 – "Батьківщина".
- Платформа за життя та мир - 18;
- За майбутнє - 11;
- Голос - 18;
- Довіра - 17;
- Відновлення України - 12;
- Позафракційні - 16.
"Людина, яка проголосувала проти, — нардеп Дмитро Микиша від "Слуг", - уточнив член "ЄС" Олексій Гончаренко.
Що відомо про електронне декларування
Закон про е-декларування набув чинності у 2016 році. Однак у 2020-му Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.
У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.
26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.
27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. 5 вересня його було ухвалено в цілому. Однак документом передбачено відкриття декларацій лише через рік. Згодом на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати закон.
12 вересня Зеленський наклав вето на закон і заявив, що реєстри мають бути відкриті негайно.
Комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 18 вересня підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування.
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