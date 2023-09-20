Закон про е-декларування: Рада підтримала негайне відкриття реєстрів

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. За - 341, конституційна більшість", - написав він і наголосив, що ухвалені зміни передбачають негайне відкриття декларацій чиновників, а не через рік, як планувалося.

Найбільше голосів – 214 – дала фракція "Слуги Народу". 22 голоси дала "ЄС", 13 – "Батьківщина".

Платформа за життя та мир - 18;

За майбутнє - 11;

Голос - 18;

Довіра - 17;

Відновлення України - 12;

Позафракційні - 16.

"Людина, яка проголосувала проти, — нардеп Дмитро Микиша від "Слуг", - уточнив член "ЄС" Олексій Гончаренко.

Що відомо про електронне декларування

Закон про е-декларування набув чинності у 2016 році. Однак у 2020-му Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.

27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. 5 вересня його було ухвалено в цілому. Однак документом передбачено відкриття декларацій лише через рік. Згодом на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати закон.

12 вересня Зеленський наклав вето на закон і заявив, що реєстри мають бути відкриті негайно.

Комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 18 вересня підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування.

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