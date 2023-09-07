Петиція до Зеленського про відкриття декларацій посадовців набрала потрібні голоси за 3 години

Відповідна петиція опублікована на сайті президента України.

Її 6 вересня створив активіст та військовий Олександр Ябчанка. Попри уже набрану необхідну кількість голосів українці продовжують підписувати петицію. Станом на вечір 7 вересня вона набрала 68 317 голосів.

У тексті петиції вказано, що ухвалений нардепами законопроєкт №9534 про відновлення декларування чиновників не виконав "найголовнішу вимогу суспільства" про відкриття для громадськості статків чиновників. Ця інформація залишилась закритою ще на рік.

"Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади - це покривати тотальну корупцію у країні", - наголосив автор петиції.

Він зазначив, що проігнорувавши правку про відкриття декларацій, нардепи пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту. Крім того, вони позбавили громадськість та журналістів "інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни".

"Закликаю президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну (накласти вето з пропозиціями)", - підсумував автор петиції.

Електронне декларування в Україні: що відомо

18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування.

Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

У 2017 році ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною Радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.

27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування.