Посли G7 закликали український парламент відновити електронне декларування

Про це стало відомо з twitter.

"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови. Посли G7 сподіваються на швидке відновлення системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - йдеться у дописі.