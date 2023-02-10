Посли G7 закликали український парламент відновити електронне декларування
Посли G7 у п'ятницю, 10 лютого, закликали український парламент відновити електронне декларування
Про це стало відомо з twitter.
"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови. Посли G7 сподіваються на швидке відновлення системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - йдеться у дописі.
- 30 січня посли Групи семи та Європейського Союзу очікують від України затвердження антикорупційної програми та відновлення електронного декларування.
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