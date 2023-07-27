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До Ради внесли законопроєкт про відновлення е-декларування

27 липня, 2023 четвер
09:42
Економіка Верховна Рада

У середу, 26 липня, до Верховної Ради України внесли проєкт закону про відновлення електронного декларування

Про це йдеться на сайті Ради.

Законопроєкт №9534 від 26.07.2023 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану, надано для ознайомлення Комітату ВРУ.

"Проєкт закону розроблений з метою нормативно-правового врегулювання відновлення дії антикорупційних механізмів, а саме відновлення подання відповідних декларацій та проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом України "Про запобігання корупції" й "Про очищення влади", під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подання відповідних декларацій", - йдеться у пояснювальній записці.

Зміни стосуватимуться спрощення порядку подання декларацій суб’єктам доступу до відомостей про них та членів їх сімей з реєстрів, банків, інформаційно-комунікаційних і довідкових систем; удосконалення декларування об’єктів у володінні чи користуванні особи, а також порядку і збільшення строків декларування суттєвих змін у майновому стані.

Пояснюється, що проєкт передбачає, що громадяни, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подаватимуть їх не пізніше 90 днів від набрання чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

Суб’єкти декларування, які беруть участь у воєнних діях, особи рядового і начальницького складу, поліцейські на період дії воєнного стану, або перебувають на тимчасово окупованих територіях, подаватимуть відповідну декларацію у строки - 90 днів від:

  • визначення дати завершення активних бойових дій чи тимчасової окупації, на яких перебуває особа
  • повернення до пункту постійної дислокації чи місця роботи
  • припинення повноважень чи переведення особи на посади, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях, виконанні бойових завдань, посиленні охорони державного кордону, проведенні розвідки
  • припинення або скасування воєнного стану

"Разом з тим пропонується передбачити особливості організації проведення спеціальної перевірки, що передбачена законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої законом України "Про очищення влади", у період дії воєнного стану, визначити випадки, коли такі перевірки не проводяться, врегулювати питання подальшого перебування осіб, призначених під час дії воєнного стану, у разі не проходження ними таких перевірок", - додають у документі.

Крім того, пропонуються зміни до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

Реакція світу

Велика сімка наголосила, що це важливий антикорупційний крок на шляху до ЄС.

"Посли G7 вітають ініціативу депутатів ВР щодо відновлення подання декларацій про активи та забезпечення максимальної прозорості (з обмеженими, пропорційними та чітко визначеними винятками, пов'язаними з воєнним станом)", - йдеться в заяві.

Електронне декларування в Україні: що відомо

18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування.

Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

У 2017 році ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною Радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.  

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Верховна Рада
корупція в Україні
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