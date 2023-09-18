Закон про е-декларування: комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського щодо відкриття реєстрів
Комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 18 вересня підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування
Про це Укрінформу повідомив перший заступник голови антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин.
"Комітет одноголосно підтримав пропозиції президента: це ще один крок на шляху до відновлення е-декларування з відкритими реєстрами. Найголовніше, що хочу сказати: саме суспільство стало рушієм змін", – сказав він.
На його переконання, цього тижня щонайменше 226 народних депутатів проголосують за відповідні зміни до закону.
Що відомо про електронне декларування
Закон про е-декларування набув чинності у 2016 році. Однак у 2020-му Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.
У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.
26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.
27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. 5 вересня його було ухвалено в цілому. Однак документом передбачено відкриття декларацій лише через рік. Згодом на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати закон.
12 вересня Зеленський наклав вето на закон і заявив, що реєстри мають бути відкриті негайно.
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